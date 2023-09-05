上架秒光！華為「爭氣機」Mate 60 Pro 賣爆 交付排到10月

近日中國華為多個城市門市再現大排長龍盛況，甚至有網友把 Mate 60 Pro 稱為「爭氣機」，供應鏈消息顯示，華為已經追加訂單，且門市人員說，交付可能要排到 10 月。

據《證券時報》報導，周日（3 日）晚間 6 時 08 分，華為展開全國門市線下 Mate 60 Pro 提前取機。此次擁有提前線下取機資格的是在先鋒計畫中沒搶到線上商城產品、預先支付人民幣 1,000 元定金的消費者。

門市人員說，消費者購機熱情較高，會先按順序滿足消費者需求，目前門市還在積極備貨。同時，華為多個城市的門市同步開啟線下取機通道，普遍出現排隊現象，還有消費者帶著現金來購機。

「做華為七年，還沒看到過這麼搶手的產品。」一位廣西華為體驗店店長說，開售一周以來，她已經收到超過三百筆訂單，但店內目前僅到貨幾十支。「現在最大的煩惱是交付慢，我們讓客戶做好心理準備，可能要排到 10 月了。」她說道。

據華為介紹，華為在衛星通訊領域再次突破，Mate 60 Pro 成為全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機。即使用戶在沒有地面網路信號的情況下，也可以撥打接聽衛星電話。另外，這款手機也支援上線人工智慧（AI）隔空操控、智感支付等智慧功能，並將接入「盤古」人工智慧大模型。

至於外界關心的 5G，華為並未在產品頁面列出 Mate 60 Pro 的處理器資料，也未提及是否支援 5G，螢幕上並未顯示 5G 字樣。不過，不少已經拿到真機的用戶通過網路測速軟體測試，看到 Mate 60 Pro 的平均下載速度達到 436.66Mbps，上傳速度則是 70.26Mbps。

中國信通院《全國移動網絡質量監測報告》（2022 年第 3 季）的數據顯示，中國 5G 網路下載和上傳均值接入速率分別為 352.09Mbps 和 76.98Mbps。如此看來，Mate 60 Pro 的網速下載速度超過、上傳速度接近上述數據。

目前華為線下門市已經開始嚴控「黃牛」倒賣 Mate 60 Pro，要求消費者必須現場啟動後，才能帶走手機。此外，二手交易平台的數據顯示，Mate 60 Pro 此前加價 500 元 - 1,000 元不等，目前加價 200 元 - 300 元，已經拆封的沒有溢價。

華為表示：「抵制黃牛主要是希望更多消費者能直接買到手機，每年會有一定的抵制黃牛的措施，今年如果大量手機都到了黃牛那裡，就太對不住消費者了。」

供應鏈消息顯示，華為已經追加 Mate 60 Pro 的訂單。分析師預估，今年華為手機的出貨量應該可以達到 4,000 萬 - 5,000 萬支。