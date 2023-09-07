美股重點新聞摘要2023年09月07日

今日操盤前瞻

Fed 褐皮書

澳洲 7 月進出口

中國 8 月進出口

歐元區 Q2 GDP 終值

美國上周失業金數據、8 月全球供應鏈壓力指數

傳中國禁止政府官員工作時使用 iPhone 蘋果創一個月來最大跌幅

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，中國下令中央政府官員不得在工作中使用蘋果 (AAPL-US)iPhone 和其他外國廠牌手機，也不能將這些設備帶到辦公室，消息拖累蘋果股價重挫，創下一個月來最大單日跌幅。閱讀全文...

Fed 褐皮書：美國經濟活動溫和、就業市場放緩

美國聯準會 (Fed) 周三（6 日）公布截至 8 月 28 日對 12 個轄區調查的「褐皮書」報告顯示，美國經濟和就業市場的成長在 7、8 月放緩，而且許多企業預估近期薪資成長也將普遍放緩。閱讀全文...

美參院壓倒性投票通過 Fed 理事傑佛森出任副主席一職

美國參議院周三 (7 日) 以壓倒性的 88 票贊成對 10 票反對結果，確認理事聯準會 (Fed) 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 出任央行副主席一職，其他 Fed 官員提名也將進行投票確認。閱讀全文...

美國 8 月 ISM 非製造業指數升至 6 個月新高 物價指數攀升曝通膨頑強難退

美國 ISM 周三（6 日）公布的最新數據顯示，8 月服務業活動的擴張速度升至 6 個月高點，主因是新訂單和招聘增加的提振，不過該月物價指數攀升透露通膨壓力升高跡象。閱讀全文...