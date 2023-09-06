莫德納指其升級版新冠疫苗對高度變種病毒產生有效抗體

根據生技公司莫德納 (MRNA-US) 周三 (6 日) 發布的最新臨床試驗數據，其新型新冠疫苗對 BA.2.86 產生了強烈的免疫反應。BA.2.86 是一種高度突變的 omicron 變種病毒，衛生官員正在密切關注。

升級後的疫苗產生的 BA.2.86 保護性抗體增加了 8.7 倍，該抗體在全美檢測到的數量很少。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 之前表示，這種也被稱為「皮羅拉」(Pirola) 的菌株可能更有能力逃避早期感染和疫苗接種產生的抗體。但最新研究還顯示這種變種的免疫逃避能力可能沒有人們擔心的那麼嚴重。

莫德納是生產升級新冠疫苗的公司中第一家發布其疫苗針對 BA.2.86 的數據的公司。該公司和輝瑞 (PFE-US) 以及 Novavax (NVAX-US) 等公司計畫幾周內推出針對另一種名為 XBB.1.5 的 omicron 菌株的新疫苗，等待美國食品和藥物管理局 (FDA) 的潛在批准。

莫德納的試驗結果證明，隨著 XBB.1.5 在全美下降，該公司的疫苗仍能有效對抗該病毒的最新變種。上個月，莫德納還發布了臨床試驗數據，顯示其新疫苗可以針對目前占主導地位的 EG.5 或「Eris」變種以及另一種快速傳播的菌株 FL.1.5.1 提供保護。

莫德納總裁霍格 (Stephen Hoge) 發表聲明表示：「結合我們之前公布的結果，顯示對 EG.5 和 FL.1.5.1 變種具有類似的有效反應，這些數據證明，我們升級後的新冠疫苗將繼續成為秋季疫苗接種季節的重要保護工具。」

在新疫苗上市之前，Eris 和其他新冠病毒變種導致全美病例和住院人數增加。根據 CDC 的最新數據，截至 8 月 19 日當周，新冠確診住院人數增加 18.8%，過去一個月猛增 87%。但這些指標仍低於去年夏天激增導致醫院緊張時的水平。

根據 CDC 的最新數據，截至上周六 (2 日)，Eris 占美國所有確診病例的 21.5%，而 FL.1.5.1 占 14.5%。

CDC 上周表示在美國 4 個州發現 BA.2.86，但它仍然非常罕見，以至於它還沒有被列為 CDC 變體追踪器中的獨立菌株。