華為公布Mate 60全系列手機配置和價格 線下尚未大規模到貨

在蘋果 (AAPL-US) 舉行秋季新品發表會前夕，華為官方已曬出 Mate 60 和 Mate60 Pro 的全系列配置和價格，但目前線下仍未大規模到貨。

據《科創板日報》報導，華為 Mate 60 的 12GB+256GB 版本售價為人民幣（下同）5,499 元、12GB+512GB 售價 5,999 元、12GB+1TB 售價 6,999 元；Mate 60 Pro 的 12GB+256GB 版本售價 6,499 元、12GB+512GB 售價 6,999 元、12GB+1TB 售價 7,999 元。

不過，線上通路仍僅上架 Mate 60 和 Mate 60 Pro 的 12+512GB 版本，尚未發售其他版本。官方商城每日上午 10 時 08 分和下午 18 時 08 分搶購，頁面顯示將於 9 月 17 日前完成發貨。

華為已經在 9 月 3 日晚間啟動 Mate 60 Pro 線上、線下全通路銷售。除了華為商城、淘寶、京東等線上平台，各地線下門市都可預售 Mate 60 Pro。

上海南京東路華為門市店員周三說，此前已經到貨了兩批預定手機，目前店內沒現貨，具體到貨時間尚不確定。

一位上海通路商則說，華為線下門市均未有 Mate 60 系列大規模到貨，預計 9 月 10 日起會逐步到貨。

Mate 60 只支援雙向北斗衛星訊息，而 Mate 60 Pro 支援雙向衛星通話，用戶在無地面網路時，也能撥打和接聽衛星電話。

在配置上，Mate 60 系列搭載鴻蒙 4.0 作業系統。華為最新公布的數據顯示，鴻蒙 4.0 升級用戶已突破 1,000 萬。

此外，Mate 60 系列採用玄武架構，包括第二代昆侖玻璃和超耐用棉纖材質，抗衝擊能力提升五倍。Mate 60 採用 6.69 吋直螢幕，而 Mate 60 Pro 則使用 6.82 吋微曲螢幕。

影像方面，Mate 60 Pro 配備一顆 5,000 萬像素超光變鏡頭、一顆 1,200 萬像素超廣角鏡頭及一顆 4,800 萬像素超微距長焦鏡頭，支援 3.5 倍光學變焦及 100 倍數位變焦。Mate 60 前兩顆鏡頭和 Pro 版相同，但配備一顆 1,200 萬像素潛望式長焦鏡頭。