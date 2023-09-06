逾9成企業能源轉型需外援 資誠提關鍵策略助企業轉型

資誠表示，超過 90% 的受訪企業表示能源轉型需要外部支援，以提供適當的能源解決方案，對於如何縮減能源轉型之路上的鴻溝，資誠則提出關鍵解方，包括：發電、電網、儲能、電能轉換等策略以此加快能源轉型。

在發電部分，資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺表示，在 2016 到 2021 年間，全球有 1,282 GW(百萬瓩) 的再生能源產能加入能源系統協助發電。

根據國際能源總署 (IEA) 預期，在 2022 年到 2027 年間將再新增 2400 GW 再生能源的產能，但全球如果要在 2050 年達到淨零的目標，再生能源的發電產能必須再增加 27000 GW 以上。

電網部分，蔡亦臺說，離岸風電、太陽能板等來源產製出來的電力，必須透過電網的基礎建設，送達全球各地的終端使用者，因此全球必須有相應的資金投入電力傳輸與分配的基礎建設。

蔡亦臺說，根據國際能源總署預估，2030 年每年電網的投資金額，必須來到 5600-7800 億美元的水準，方能達到 2050 年的淨零目標；此外，複雜的科技、缺工與物料短缺，也是布建電網需克服的障礙。

在儲能部分，太陽能、風力等再生能源所產出的電力是間接性的，因此儲能就顯得更重要，國際能源總署統計，若要達成 2050 年的淨零目標，2022 年到 2030 年間平均每年的新建電網規模電池儲能產能必須達到 80 GW 以上的水準。

在電能轉換部分，透過電解產出氫能的做法，同樣需要大規模的投資，目前規劃中的製氫電解槽如建置完成，2030 年可望有 134 到 240 百萬噸的產能。不過若要達到 2050 年的淨零目標，全球低碳排電解製氫的產出量，屆時必須拉升至 452 百萬噸。

蔡亦臺表示，要達成能源轉型的目標，企業首先要做的是節能，進而發展儲能，以調節離尖峰用電，在規劃能源轉型藍圖時，則須具備全球性的視野，在成本、安全性及永續之間取得妥善平衡。

而在制定解決方案時，將供應鏈的動能納入考量，並且以降低溫室氣體排放的效益、所需成本為出發，針對各式解決方案進行優先順位的排序。