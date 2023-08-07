〈碳權交易所開幕〉蔡英文：碳交所成立加速淨零轉型 預估帶動4兆元以上投資機會

台灣碳權交易所總部今 (7) 日在高雄揭牌，總統蔡英文致詞時指出，碳權交易所將透過交易平台力量，加速淨零轉型，預估從 2023 年到 2030 年期間可帶動 4 兆元以上的投資機會，創造產值約 5.9 兆元，並提供 55 萬個就業機會。

碳權交易所總部落腳高雄軟體園區，今天正式揭牌營運，包括總統蔡英文、行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁等府院市等高層共同出席揭牌儀式。

蔡英文表示，在產業分工模式下，高雄產業發展大多是鋼鐵、石化、造船等大型工業，在台灣經濟發展的過程中，為國家打下工業化基礎，創造經濟奇蹟，交易所總部設在高雄，意味未來高雄將在淨零轉型中扮演重要角色。

蔡英文認為，高雄的鋼鐵業及造船業，是離岸風電供應鏈中不可或缺的角色。隨著淨零排放的推動，將會持續蓬勃發展，在經濟部的協助下，高雄的大型工業，將發揮大帶小的功能，帶動台灣整體製造業進入碳中和的時代，推動產業轉型，並培育更多減碳人才。

陳建仁表示，台灣經濟以出口為主，國際正在要求各國廠商都要減碳，淨零轉型將成台灣產業維持國際競爭力的必要條件，政府有責任促進關鍵領域的技術創新，並引導產業綠色轉型。

陳建仁指出，《氣候變遷因應法》公布實施以來，加上環保署將升格環境部，其未來肩負的三大重要任務之一，就是碳定價，目前全球 200 國家有 73 國執行碳定價制度，占溫室氣體排放總量的 23%，可見未來碳權市場還很大的成長空間。

陳建仁並表示，台灣碳權交易所未來會建立國內交易機制，也會提供國外碳權買賣服務，讓企業更能夠充分認知排碳成本，並促進低碳科技應用與綠色轉型，並提供碳諮詢服務與人才培育、教育訓練。

陳其邁認為，碳交所設立於高雄彰顯兩大意義，首先是公正轉型，高雄一年碳排約 5700 萬噸，占全台 20%，高碳排列管 90 家的廠商全都在高雄，企業面臨包括歐盟的 CBAM，未來的碳關稅等嚴峻挑戰。

陳其邁說，碳交所的成立，代表減碳將從過去政策推動轉成市場驅動，未來面對 CBAM 的要求，如果企業沒有將減碳落實在產程中，屆時產品外銷到歐盟，將面臨碳關稅的稅收，在成本降低但關稅增加的情況下，等於白忙一場。