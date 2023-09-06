中裕愛滋合併療法一期臨床結果正向 目標明年初展開二期

中裕 (4147-TW) 今 (6) 日舉行法說並公布 TMB-365 與 TMB-380 長效型合併用藥治療愛滋病一期臨床試驗結果，總經理張金明表示，先鋒組結果符合預期，安全性與耐受性良好，規劃明年初展開二期臨床試驗、明年底有機會進行期中分析。

張金明指出，從先鋒組結果來看，TMB-365 與 TMB-380 合併治療在持續時間與劑量水平結果符合預期，所有劑量具有安全與耐受性；後續將把完整數據申請愛滋病國際年會 CROI，有機會明年 3 月完成發表。

針對未來試驗規劃，張金明說，將把 2A/2B 臨床試驗合併成單一的二期臨床，預計年底前會向美國 FDA 討論與申請，初步規畫明年初開始收案 40-50 人，明年底有望進行期中分析、最快 2025 年完成所有試驗。

張金明進一步指出，若明年底的期中分析結果正向，會與美國 FDA 討論是否能同步展開三期臨床試驗；該用藥生產基地則會位於竹北廠。

至於授權策略方面，中裕將鎖定國際藥廠，期望三期臨床試驗前完成，可能會以授權或是合作開發的方向進行。

中裕表示，TMB-365 在臨床試驗上驗證為長效型新藥，其目標市場為第一線維持性療法；TMB-380 則技轉自美國國衛院 (NIH)，在另一試驗中看出，以兩個月一次靜脈注射治療 HIV 感染者的有效性，而中裕開發的 TMB-365/TMB-380 合併用藥目標市場是早期 HIV 感染患者 (第一線維持性療法)。