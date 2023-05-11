〈中裕股東會〉董座：愛滋病長效用藥成未來趨勢 旗下抗體新藥具競爭力

中裕 (4147-TW) 開發的愛滋病新藥積極從後線用藥推進至前線用藥，董事長張念原今 (11) 日在股東會中表示，隨著新藥發展，後線用藥的愛滋病患者越來越少，加上長效劑型成為未來趨勢，旗下正在執行 1b/2a 試驗的 TMB-365 及 TMB-380 抗體合併療法就具備此競爭力，未來將搶攻十幾萬名病患的前線用藥市場。

張念原分析，美國愛滋病市場商機超過 100 億美元，共有 30 多種用藥，不過長效型用藥就只有三家藥廠，包括中裕旗下新藥 Trogarzo，為兩周打一次、GSK 旗下公司 ViiV 開發的合併療法 Cabenuva，為每月治療一次，去年銷售額達 8 億元，也是目前銷售量最大的新藥，另外則是 Gilead 正在開發的 6 個月劑型。

其中，Gilead 正在開發的 6 個月劑型為小分子單一用藥治療，除了難以彰顯長效劑型特性外，小分子藥仍具有副作用疑慮，張念原說，TMB-365 及 TMB-380 合併療法兩項藥品都是抗體新藥且副作用低。

根據中裕規劃，TMB-365 及 TMB-380 抗體合併療法正在執行 1b/2a 臨床試驗，預計 9 月公布安全性與 PK 藥物代謝動力學數據，後續會再展開二期臨床試驗探索有效性，預計收案 20 人左右，有望明年下半年公布臨床結果。

執行長張金明表示，初步計畫是有二期臨床數據後，會開始對外洽談，提出研發項目與佈局狀況，傾向與 ViiV、Gilead 合作，藉此讓整體產品線更趨於完整。

談到既有愛滋病新藥 Trogarzo 銷售狀況，張念原引述市場調查，美國愛滋病患者至少 150 萬人，有登記的患者約百萬人，其中已接受治療的病患只有 60-70 萬人，而 Trogarzo 屬於後線用藥，目前在美國治療病患數約 300 人。

張念原強調，TMB-365 及 TMB-380 合併療法是抗體用藥，因副作用低具有競爭力，目標是往前搶攻 40-50 萬人的前線用藥市場。

至於 CDMO 業務方面，張金明說，竹北廠完成查廠後，將部分閒置產能應用在 CDMO 上並於去年開始接案，目前已經有客戶正在進行動物試驗與臨床試驗用藥生產，今年也還有新案子正在洽談中。