泰宗泌尿道感染新藥原料藥 將由祥翊生產製造

祥翊製藥 (6676-TW) 今 (4) 日宣布，與泰宗 (4169-TW) 簽署合作意向書，將協助泰宗開發製造旗下新藥 U101 的原料藥，並供應使用於預防反覆性泌尿道感染 (rUTI) 三期臨床試驗。

雙方此次合作，除採取一站式服務策略，有助提升祥翊 CDMO 產能利用率，並強化泰宗產品競爭力外，泰宗則會運用既有銷售通路，針對祥翊在美國上市的藥品，協助開發台灣、中國及東南亞等地市場，擴大祥翊產品的銷售區域與市占率。

泰宗董事長徐煥清表示，U101 是公司自主開發的全球首個非抗生素藥物療法，適應症為預防反覆性泌尿道感染，正在台灣進行三期臨床試驗收案，也規劃於歐美啟動三期臨床試驗，借重祥翊在原料藥與製劑具有成熟的整合開發及放大量產能力，將可確保 U101 無論在目前臨床試驗階段、或是未來上市後的原料藥與製劑的穩定供應。

祥翊董事長吳永連指出，泰宗不僅有新藥研發實力，更擁有幾乎百分百覆蓋全台醫學中心、地區醫院及專科診所的完善行銷通路；目前祥翊擁有 6 張美國藥證，未來選擇合適品項，雙方有機會再攜手進軍亞洲市場。

根據美國白宮 2021 年發布的「美國供應鏈 100 天」報告顯示，全球約有 4 成原料藥來自於中國藥廠，且在美國進口的藥物中，來自中國及印度的原料藥占比高達 75-80%。

吳永連指出，新冠肺炎疫情的大流行曝露全球製藥業的斷鏈危機，國內業者也紛紛採取垂直整合或水平合作模式因應，本次與泰宗的合作，不僅創造雙贏，亦可展現台灣新藥與利基學名藥從原料藥到製劑的自主供應能量，有助提升本土製藥產業的核心競爭力。