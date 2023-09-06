針對Play商店反壟斷指控 Google與各州消費者達成初步和解

根據一份法庭文件，Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 周二 (5 日) 初步和解了多州消費者及總檢察長提起的集體訴訟，訴訟指控這家公司在美國 Google Play 商店向客戶收取過高費用，違反了美國聯邦反壟斷規定。

消費者認為，Google 在 Google Play 上抽取 30% 的銷售額 (部分例外)，從而抬高了 Android 應用程式的價格。 州總檢察長在 2021 年的申訴中表示，Google 使用反競爭策略來阻止競爭，並確保開發者別無選擇，只能透過 Google Play 商店接觸用戶。

代表 2100 萬用戶的消費者聲稱，如果不是所謂的壟斷，他們在應用程式上的花費可能會更少，並有更多的選擇。Google 否認有不當行為，對於和解方案，目前也不願發表評論。

文件顯示，代表猶他州總檢察長的律師、擬議集體訴訟的原告和 Google 的律師，要求法官取消原定於 11 月初舉行的審判。和解協議須經法院批准，文件稱，如果法官以任何理由拒絕和解，雙方將「回到各自的訴訟立場」。

文件中沒有披露和解的細節，包括 Google 將支付多少費用。 雙方提議在 10 月 12 日的聽證會上報告交易進展情況。

然而，擬議的和解並沒有解決 Epic Games 和 Match Group(MTCH-US) 等公司針對 Google 應用商店行為提出的未決索賠。