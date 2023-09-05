全球最大鋰生產商雅寶預定2024年中完成收購鋰礦業者Liontown

全球最大鋰生產商雅寶 (Albemarle)(ALB-US) CEO 周二 (5 日) 表示，計畫在 2024 年中期之前完成對澳大利亞小型競爭對手 Liontown Resources 的收購。

Albemarle 本周初對 Liontown 進行修訂後不具約束力的 43 億美元收購報價，因為該公司希望鎖定關鍵電動車電池金屬的額外供應。這項收購案是潔淨能源轉型過程中人們對澳大利亞鋰資產興趣激增的一部分。

總部位於北卡羅來納州的雅寶公司已是澳大利亞主要的電池金屬開採商和加工商；這項收購案被廣泛視為鞏固主導地位的舉措。

CEO 馬斯特思 (Kent Masters) 在周二與投資人的電話會議上表示，對於 Albemarle 來說，Liontown 及其 Kathleen Valley 鋰礦床將「增加我們滿足快速成長的鋰需求機會」，「它之所以成為世界級資產，是因為它的質量、規模以及它位於西澳大利亞的事實。」

該交易不具有約束力，仍需正式確定並獲得股東批准。Liontown 已同意讓 Albemarle 查看其部分私有記錄，作為盡職調查過程的一部分；該流程還包括審查 Liontown 在 2030 年之前向福特 (F-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和其他公司供應鋰的協議。

馬斯特思和其他 Albemarle 高管表示，如果 Liontown 交易完成，該公司可能需要為 Kathleen Valley 礦建設加工設施；該礦預計明年將開始生產 32 萬噸鋰輝石精礦，未來可能達到 70 萬噸，到 2030 年每年達到 1 公噸。

雅寶 (Albemarle) 股價在周二盤前交易下跌 1% 至 197.99 美元。