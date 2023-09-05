新車買氣加持 台灣上半年汽車產值年增7%、汽車製造貢獻居冠

受惠於新車買氣拉抬，根據經濟部統計，台灣今 (2023) 年上半年汽車產值 2471 億元，年增 7.0%，持續呈現正成長走勢，其中又以汽車製造業成長 16.2% 貢獻最大。

經濟部今 (5) 日發布汽車及其零件統計通報，在汽車產業三大分類中，汽車製造產值年增幅 16.2% 居冠、車體製造年增幅 11.3% 居次，汽車零件製造因基期較高，因此年增幅僅 0.3%。

經濟部統計處表示，台灣汽車業主要以汽車及汽車零件製造為主，以 2022 年來說，兩者年產值分占 42.7%、55.9%。

根據統計，上半年台灣的汽車製造業中以轎車及貨車成長逾 3 成最為顯著，其中轎車上半年產值 616 億元，年增 30.3%；貨車上半年也延續成長態勢，年增 37.6%；客貨兩用車年增 4.4%，僅大型客車因基期偏高，年減 30.4%。

在汽車零件部分，2021 年受全球車用晶片短缺，新車供應吃緊，使得以售後維修市場為主的本國汽車零件業受益，外銷接單大量成長，產值年增 17.1%，2022 年續增 5.8%，連續 2 年正成長。今年上半年因景氣不佳，加上歐美客戶庫存調整速度不一，導致上半年產值 1322 億元，增幅縮小至 0.3%。

統計指出，台灣汽車零件直接外銷占比自 2016 年超過 5 成後，到了 2022 年高達 56.7% 創歷年新高；其中 2022 年出口值 75 億美元，連續 2 年創新高，年增 15.5%，但今年前 7 月受客戶庫存去化影響，導致出口值降低至 36 億美元、年減 28.1%。

從出口地區來看，美國為台灣汽車零件最大出口市場，今年前 7 月出口值 19 億美元，占整體出口值 52.2%，歐洲為第 2 大出口市場，出口值 6 億美元，占 17.3%，而亞洲市場以出口日本為最多，出口值 2 億美元，占 5.0%。