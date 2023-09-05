【熱門申購】最高價差達4.1萬！9月份最新5檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看 9 月最新可抽籤股票，有 (3323-TW) 加百裕、(6284-TW)佳邦、(6870-TW)騰雲、(6796-TW)晉弘、(1316-TW)上曜共 5 檔，即便投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

新申購個股整理：加百裕、佳邦、騰雲、晉弘、上曜

1. 上市增資個股：(6796-TW) 晉弘

(6796-TW) 晉弘科技成立於 2010 年，目前股本為 3.46 億，是醫療影像診斷系統的供應商，2021 年興櫃、2022 年轉上市。

公司是以開發影像相關的微型化療醫療器材為主，有手持式數位眼前房鏡、眼底鏡等，主要產品涵蓋五官鏡、光學斷層掃描儀、微型攝影模組、拋棄式內視鏡、醫療 AI 軟體。

根據公開資訊，2022 年第一季公司營收比重為：數位醫學影像診斷佔 92%、技術服務解決方案 3%，產品銷售地區分別是美國 86%、中國 8%、台灣 3%，相似廠商為明達醫學

本次增資資金用途：充實營運資金

以昨 (4) 日收盤價 117.5 元計，潛在價差達 32,500 元、38.23%。

2. 上市增資個股：(1316-TW) 上曜 (9/6 日開始申購)

(1316-TW) 上曜建設成立於 1979 年，目前股本為 27.91 億，原為合成皮製造商，後來多角化經營，當前主要營業項目有不動產投資開發、樹脂、合成皮。

公司建設主要以台南市與都會區為主要開發地點，內銷為主。合成樹脂則是多在國內銷售，外銷僅佔營收 1%。

本次增資資金用途: 充實營運資金

以昨 (4) 日收盤價 10.85 元計，潛在價差達 850 元、8.50%。

3. 上櫃增資個股：(6284-TW) 佳邦

(6284-TW) 佳邦成立於 1998 年，目前股本為 14.9 億，主要從事高頻天線模組與保護元件的研製，2002 年興櫃、2004 年轉上櫃，最大股東為華新科。

公司產品為兩大類別，一是積體化保護元件，主要用途有電器產品濾除電磁波、防止靜電、電流保護等。

二是高頻元件，主要用在全球衛星通訊、判別方位，手機和平板的藍芽、WiFi 等，其他包含 RF 訊號如 FM、XM 訊號接收與發射。

根據公開資訊，2021 年產品營收比重：高頻元件 56%、保護元件 44%，內外銷佔比：內銷 13%、外銷 87%

本次增資資金用途：償還銀行借款

以昨 (4) 日收盤價 57.9 元計，潛在價差達 12,600 元、28.00%。

4. 上櫃增資個股：(3323-TW) 加百裕

(3323-TW) 加百裕工業成立於 1997 年，目前股本為 8.83 億，是國內前三大筆記型電腦電池廠，主要產品除筆電電池組外，包含平板電腦電、智慧型手機、電動工具機等電池組。

根據公開資訊，2021 年營收主要為鋰電池組，佔比達 99%，銷售則是以外銷佔 98% 為主，內銷則是 2%，同時筆記型電腦電池模組佔全球出貨量約 8%。

本次增資資金用途：償還銀行借款。

以昨 (4) 日收盤價 30.1 元計，潛在價差達 3,700 元、14.01%。

5. 初上櫃個股：(6870-TW) 騰雲

(6870-TW) 騰雲科技成立於 2016 年，目前股本為 1.96 億，是台灣零售業一站式解決方案提供商。公司主要以提升用戶體驗為目標，打造新零售的全方位解決方案。

根據公開資訊，2021 年產品營收比重為，零售雲客 / 商 / 金流整合性服務佔 67%、雲端數據分析及平台維運服務佔 33%，主要銷售市場為台灣 71%、亞洲 29%。

客戶包含商業不動產、連鎖零售、品牌商、餐飲、百貨’等國內外零售服務業，同業有知識科技、91APP。

本次增資資金用途：充實營運資金。

以昨 (4) 日興櫃收盤價 169.5 元計，潛在價差達 41,500 元、32.42%。

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