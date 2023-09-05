〈台股盤前要聞〉台股量縮漲百點、華航北美航點全面獲利 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (4) 日在電子權值股帶動下，大漲 144.75 點來到 16789.69 點，不過，成交量僅 2337 億元，寫下 3 個多月新低；隨著航空市場疫後快速復甦，華航往返北美航班已恢復至疫前水平，今年北美地區「旺到不得了」，接下來將評估直飛西雅圖。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

電子領軍 台股量縮大漲 144 點收最高 16789 點

台股昨 (4) 日在電子權值股帶動下，大漲 144.75 點或 0.87%，來到 16789.69 點，收在本日最高，不過，成交量僅 2337 億元，寫下 3 個多月新低。櫃買指數漲 1.32 點或 0.62%，收 215 點，同樣是單日最高。閱讀全文...

華航北美航點全面獲利 評估直飛西雅圖

隨著航空市場疫後快速復甦，華航 (2610-TW) 昨 (4) 日表示，往返北美航班已恢復至疫前水平，今年北美地區「旺到不得了」，前 8 月平均票價較去年同期漲幅 50%，第三季客運有望再創高，且北美線航點已全面獲利；華航透露，接下來將評估直飛西雅圖等潛力航點。閱讀全文...

義隆今年發三次股利共 8 元 明年恢復常態性發放

IC 設計業者義隆 (2458-TW) 昨 (4) 日公告，今年上半年以盈餘分配的 2 元現金股利，將在 10 月 6 日除息、10 月 31 日發放，加計今年已配發 2022 年上下半年的現金股利，股東今年每股可領到合計 8 元現金股利，明年則恢復每年兩次的常態性發放。閱讀全文...

Q2、上半年手機生產量雙創 10 年低 下半年恐再下修

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，第二季全球智慧型手機產量 2.7 億支，年減 6.6%；上半年產量 5.2 億支，年減 13.3%，單季、上半年均創十年新低，預期下半年產能恐再下修。閱讀全文...

碩禾旗下華旭矽材跨足 SiC 領域 Q4 開始投產

碩禾 (3691-TW) 旗下華旭矽材 (6682-TW) 近年積極轉型，除了發展再生晶圓事業外，也跨足第三代半導體碳化矽 (SiC) 磊晶生產，預計第四季至明年第一季正式進入量產階段，屆時年產能將達 2.4 萬片。閱讀全文...

擴大租屋市場供給量能 國產署再推 23 戶國有房地標租 9/12 開標

為擴大租屋市場供給量，財政部國產署公告釋出 23 戶的國有房地包租，其中桃園市 5 戶、台中市 10 戶、高雄市 5 戶及台南市 3 戶共 4 標 23 戶，訂於 9 月 12 日開標。閱讀全文...

華固再砸 13.22 億元在台中重劃區購地 將儲備興建住宅

上市建商華固 (2548-TW) 昨 (4) 日再以 13.22 億元在台中重劃區「單元 8」購入 1349.35 坪建地，換算每坪價格爲 98 萬元，這是華固第三季以來第二度在台中台中市重劃區內購置建地，這是華固近期購入的台中第三塊建地，華固總經理洪嘉昇說，今天此一新購入的台中基地將儲備興建住宅使用。閱讀全文...

