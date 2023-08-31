出口旺季效應 7月製造業景氣創近1年高 終結連4藍

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 7 月製造業景氣信號值較上月增加 1.16 分至 11.13 分，創近一年新高，燈號也轉為黃藍燈，終結連 4 顆藍燈，台經院說明，亮藍燈比重產業較 6 月的 66.58% 減少至 45.68%，亦即約減少 2 成，反映製造業經營環境指標轉好。

台經院指出，儘管美國和中國製造業 PMI 持續低迷，但指標皆較上月回升，尤其見製造業新訂單出現反彈。

在國內製造業方面，隨著科技產品即將進入銷售旺季，備貨需求增加，出口、外銷訂單和生產表現皆較上月回溫，推升需求面指標，再加上製造業廠商看好當月景氣表現明顯轉多，推升經營環境面指標表現。

就 7 月景氣信號各主要組成項目觀察，僅售價面分數持平、2 項目分數減少、2 項分數增加，整體信號值增加 1.16 分。

其中，以原物料投入面減少 0.14 分幅度最大，成本面減少 0.12 分，而經營環境面增加 1.23 分幅度最高，需求面增加 0.20 分次之。

就不同燈號的消長來看，藍燈比重從 6 月的 66.58% 減少至 45.68%，黃藍燈由 25.61% 增加至 34.38%，綠燈由 7.82% 增加至 17.72%，黃紅燈由 0.00% 增加至 0.22%，主要是電力設備相關行業，本月尚無代表繁榮的紅燈。

不過，台經院也提到，中國面對華北水災、房企債務危機等影響其經濟表現，為全球經濟前景帶來更多不確定性。