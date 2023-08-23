終端需求軟趴趴 台灣7月工業生產、製造業連14黑 雙創史上最長衰退期

終端需求疲弱不振，拖累台灣 7 月的工業生產、製造業指數雙雙連 14 黑，同步創下史上最長的負成長。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，中國經濟不佳、全球終端需求低迷，預估第 3 季工業生產指數負成長機率很高。

經濟部統計處今 (23) 日公布 7 月工業生產及製造業指數，工業生產指數 85.44、年減 15.2%，已是連續 14 個月負成長；製造業指數 84.24、年減 15.68%，同樣是連 14 黑，兩數據皆為史上最長的負成長周期。

進一步看主要產業，包括電子零組件、積體電路、面板、化學材料及肥料等仍持續負成長，其中面板業指數 59.10、年減 4.71%，為連續 16 個月負成長，亦是史上第三長的衰退周期。

有別於面板疲弱，電腦電子及光學品受惠於伺服器、網通產品訂單挹注，7 月指數 120.47，為歷年單月新高，年增 8.24%，是主要產業中唯一正成長者。

根據經濟部預估，8 月製造業生產指數約落在 82.84~86.84 區間，年減幅約 14.5%~18.5%。

展望後市，黃偉傑認為，在消費電子旺季備貨拉抬下，有望驅動供應鏈重啟，儘管庫存水位下降，但因終端需求還沒回升，目前供應鏈仍缺乏訂單挹注，加上中國經濟疲弱，將使全球終端需求持續下拉。

但黃偉傑也說，有別於消費性電子產品，大多是供應鏈的一環，伺服器的生產供應鏈是上下游完整留在台灣，在伺服器暢旺帶動下，預期對台灣工業生產將有更多貢獻，目前只是「起個小風」，預估第 4 季，甚至明年可望出現「大風吹起」。

