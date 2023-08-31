中媒實探華為線下手機店 Mate 60 Pro缺貨 展示機也沒有

「請問有沒有 Mate 60 Pro？」



「連樣機（展示機）也沒有嗎？」



「什麼時候到貨？在哪裡預訂？」



華為南京東路旗艦店工作人員小吳被一位急不可耐的顧客「連珠炮」擊中。



「咱們門市沒有，現貨樣機都沒有」



「到貨時間不清楚，請以官方公告為準，二樓可以預訂，您帶身份證了嗎？要排一會兒隊。」她說這樣的回覆今天（8 月 30 日）已經說了不下一百遍。



華為在周二低調搶先發售 Mate 60 系列新機，引發市場關注。目前華為線上商城顯示缺貨，上海不少華為線下體驗館和旗艦店也沒 Mate 60 Pro 現貨，可供消費者體驗的樣機也缺貨。



儘管華為沒現貨也沒樣機共消費者體驗，但華為南京東路旗艦店二樓還是排了不少預約訂購的消費者。「今天一整天都有消費者在排隊預定，基本上每個人等個十到二十分鐘就能預定上。」小吳說。



目前上海不少華為線下旗艦店都推出新機型提前預訂服務，「預定需要攜帶身份證，512G 款的機型需要提前繳納（人民幣）1,000 元的定金，其他機型支持零元預訂，不過零元預定機型的到貨時間會相對晚一些。」小吳表示。



不時有消費者向小吳了解 Mate 60 Pro 的參數。對於外界最為關心的新機 5G 等參數問題，華為門市人員均表示，不清楚，統一口徑是「以官方的公告為準」。



對於 5G 以外的一些參數和產品細節，小吳表示，只有華為正式發售產品，線下門市人員才會知道具體情況。



據《第一財經》報導，多數顧客對 Mate 60 Pro 內置晶片的性能情況感到好奇。「就是想看一下搭載新晶片機子的性能狀況如何」。一位消費者表示。



另一位消費者則說：「有說法是 Mate 60 Pro 的散熱情況不是那麼好，所以想來測試一下是不是真如網上說的。」



至於華為特別提及的衛星電話通訊功能，一位消費者說，感覺用到這項功能的機率不高，感覺「可有可無」。也有消費者認為，這項功能是在「秀肌肉」。



對於這項功能，Counterpoint 分析師 Brady Wang 曾表示，高階手機紛紛支援衛星通訊功能，主要是還是一種「別人有了我也要有」的心理。但不可忽視的是，搭建衛星通訊的成本高昂，且短期收益低，在短時間內看不到什麼應用的機會。



「這種功能一般需要出海或者登山、玩極限運動的人才會用到，但是人們往往都會抱有一種心理，就是即便一輩子都用不到一次，但是一旦發現需要了，那這項功能就非常值得。」 Wang 說。



IDC 公布的數據顯示，去年華為在中國市場的市佔率為 8.8%，排名第六。前五名分別為 vivo、榮耀、OPPO、蘋果及小米。今年第 2 季中國手機市場銷量報告則顯示，華為和小米均位居第五，市佔率回升至 13%。