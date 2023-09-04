台達電AI和電動車應用積極成長 供應鏈高技可望獲強大訂單挹注

AI 今年爆發性讓市場驚喜，台達電 (2308-TW) 表示，包括 AI 和電動車明年還是會蓬勃發展，並且在 AI 伺服器電源的需求成長推動下，將布建新產線，預估明年產能會較今年翻倍成長；法人看好，台達電包括 AI 和電動車的今年、明年的成長，其 PCB 供應鏈的高技 (5439-TW) 將爲最大受益者。

屬台達電 PCB 供應鏈的高技，今年上半產品應用別比重電工爲 35%、網通爲 35%、車用爲 25%、5% 爲半導體應用；高技認為 2023 年下半年在網通、車用市場訂單穩健挹注，下半年營運有機會優於上半年，同時，預估下半年汽車板營收比重仍將維持在 25% 的高營收占比。

高技產品應用別比重爲電工、網通、車用及半導體應用，其中車用板主攻電動車電源產品應用的厚銅 、耐高電壓 PCB，公司分析，2023 年上半汽車板的出貨營收占比爲 25%，預估 2023 年下半年營收將比上半年爲優，全年營收拚雙位數成長，其中汽車板預估下半年也將維持在 25% 的營收比重。

高技同時預估在 2024 年切入高層數的 AI 伺服器板生產。

高技 2023 年上半年營收 21.16 億元，毛利率 20.36%，稅後 2.53 億元，每股純益也達 2.72 元。