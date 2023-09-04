全球央行年會落幕，美國聯準會與日本央行談話重點！

一、聯準會主席鮑威爾談話重點

鮑威爾表示儘管通膨已從高點回落，但仍處於高位，如果情況允許，未來將會在適當的情況下進一步升息，整體言論偏鷹派；也提及 7 月 PCE 通膨率為 3.3%，核心 PCE 通膨率為 4.3%，對比 2022 年的高點 7% 以及 5.4%，有明顯下降，這是他們相當樂見的情況。

而展望未來通膨趨勢，若通膨要穩定地降低到 2％ 的水準，需要讓經濟保持偏低的成長一段時期，勞動就業市場也需要繼續降溫，也因此美國商務部 8 月 30 日公布第二季 GDP 修正值，季年增率從年初預估的 2.4% 下修至 2.1% 低於市場預期；另外，美國 29 日公布的就業市場數據中顯示，7 月份職位空缺數創下了 2021 年 4 月以來的新低，美國就業市場在勞動需求下降的同時，勞動供給也在上升，能夠抑制薪資上漲，有助於緩解通膨。

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芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場對於 11 月升息的預期一度從 33% 增加至 50.9%，但最新的 GDP 及就業市場數據公布後，升息的預期又降到了 39.6%，經濟發展降溫及就業市場緩解，提供聯準會足夠的理由暫停升息。

二、日本央行總裁植田和男談話重點

BOJ 總裁植田和男表示日本潛在通膨仍未達到 2% 的目標，日銀將會繼續維持超寬鬆貨幣政策；近期美國殖利率攀升，促使日圓持續走貶，美元兌日圓一路貶至 145.95，而日本央行前官員表示，除非美元兌日圓貶破 150，否則政府不會出手干預匯率。

(數據來源：財經 M 平方)

日本 7 月 CPI 與 6 月持平，但核心 CPI 3.1% 略低於 6 月份的 3.3%，通膨成長的速度緩慢，也表示日本央行目前沒有需要轉變貨幣政策的壓力；另外，日本零售銷售年增率已連續 3 個月成長，7 月零售銷售年增率升至 6.8%，超出市場預期的 5.5%，反映民間消費穩健成長。

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7 月日本出口年增率從 1.5% 轉為負值 -0.3%，出口疲弱，貿易再度轉為逆差，但隨著近期日圓貶值，出口表現有望好轉，不過也由於日圓貶值，進口價格上漲，企業漲價使民眾消費意願降低，將會影響日本經濟發展。

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