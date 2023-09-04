包括矽谷大廠在內 重返辧公室的要求增強 許多員工仍抵制

儘管美國正因勞動節休假，但隨著疫情的消退，美國主要企業，包括向來推崇靈活的矽谷大廠，都在增強重返辦公室的要求，預計到明年年底，90% 的公司將要求員工至少部分時間回到辧公室。

這項有爭議的要求最近成為人們關注的焦點，特別是亞馬遜 (AMZN-US) 和 Facebook 母公司 Meta (META-US) 等科技巨頭不顧許多員工的反對，要求員工每周至少來辦公室三天。

根據 ResumeBuilder 贊助、Pollfish 在 8 月 17 日至 19 日進行的一項調查，目前 51% 的企業要求部分或全部員工親自工作，但只有 36% 的員工必須每周五天都回辦公室工作。

另外 39% 的雇主計畫，在 2024 年底前強制員工返回辦公室。其中只有 19% 的公司表示，這一要求將每周執行五天。

根據調查，絕大多數已經重返辦公室的公司表示，他們的收入、生產力和員工保留率，都因為回歸辦公室得到了改善。83% 的受訪者表示，他們正在透過刷卡來追蹤員工出勤情況。

與此同時，81% 的公司領導者表示，明年重返辦公室將改善公司文化，83% 的人表示這將提高生產力。

與此同時，今年年初，亞馬遜告訴員工，他們需要開始每周至少三天在辦公室工作，引發了約 3 萬名員工簽署反對請願。

亞馬遜沒有動搖，反而更進了一步，要求外地員工必須在 2024 年上半年搬到辦公室，如果不想去總部，那就必須去分部。一部分員工不願意或不能妥協，選擇離職。

但亞馬遜執行長 Andy Jassy 保持強硬，並聲稱，如果員工不能同意至少三天待在辦公室，那麼可能就不適合在亞馬遜工作，儘管這一說法違背了去年公司的聲明，即不會強制員工回辦公室。

但亞馬遜解釋，公司的聲明並不是要無限制維持遠程工作，而是針對疫情影響的回應。

這一議題也成為員工與雇主的拉鋸。然而，隨著勞動力市場逐漸降溫，原本明顯向求職者傾斜的討價還價能力，逐漸趨於平衡。

現況是，許多矽谷大廠也都在加緊推行重回辦公室的政策。Meta、蘋果 (AAPL-US) 和 Google(GOOGL-US) 等公司，將員工辦公室出勤與其績效評估掛鉤，不合格的員工甚至會被解雇。

據外媒報導，Google 在今年 6 月實行混合辦公，要求員工至少要在辦公室工作 3 天。2022 年谷歌、亞馬遜等矽谷巨頭們都遭遇寒冬。Google 母公司第四季度淨利潤同比下滑 34%，亞馬遜更是大幅下滑了 98%。此時的它們也已處於大規模裁員的階段。

對大廠們來說，讓員工更快回到辦公室提振生產力看起來更加迫切，遠比繼續試驗遠端辦公來得重要，讓員工重返辦公室成為大廠們達成的共識。