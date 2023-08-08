〈進出口統計〉AI神助攻 我7月對歐洲出口值46.5億美元創新高

根據財政部統計，7 月台灣對五大出口市場中對歐洲市場受惠於 AI 助攻，帶動出口值達 46.5 億美元創新高，年增幅 24% 是五大市場唯一正成長的市場，對中國出口年減幅則縮小至 16.3%，而東協、日本、美國出口跌幅已縮小至個位數。

財政部今 (8) 日公布進出口統計，7 月我對歐洲出口 46.5 億美元，創歷年單月新高，較去 (2022) 年同期增加 24%，其中資通與視聽產品大增 2.3 倍，以市場別來看，我資通產品銷往荷蘭遽增，進而創下單月新高。

對中國大陸與香港出口值為 134.2 億美元、年減 16.3%，儘管我對陸港出口年減幅有收斂趨勢，但因 7 月我對陸港的出口減少，影響我總出口比重達 5 成 8 之高。

另外，我對東協、日本、美國出口跌幅更明顯縮小至個位數，分別較去年同期減少 8.4%、6.1%、3.3%。

統計今年前 7 月，我對歐洲出口規模為歷年同期最高、年增幅 2.3%，其他四大市場續呈減勢，其中又以對陸港出口下降 24.6% 較多，對東協、美國各減少 15.7%、13.1%，對日本則減少 3.0%。

整體而言，我對個別市場出口比重，其中對中國大陸出口占比下降，累計前 7 月占總出口比重約 35.4%，對美國出口前 7 月占比則上升至 16.3%，分別創下近 20 年最低與最高紀錄。

另外，受到 AI 商機升溫以及供應鏈移轉效應，我對歐洲出口前 7 月出口逆勢較去年增加 2.3%，占總出口比重來到 10.4%，創近 14 年來新高。