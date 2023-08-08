〈進出口統計〉AI加持！台灣7月資通與視聽產品出口年增逾5成 創13年來最大增幅

AI(人工智慧) 商機火熱挹注台灣出口動能。財政部今 (8) 日公布 7 月出口統計，主要出口貨類中，資通與視聽商品出口值 90.7 億美元，不僅單月新高、年增率 54.1%，創 13 年來最大增幅。

根據財政部公布 7 月出口統計，單月出口值 387.3 億美元、年減 10.4%，已是連續 11 個月負成長，累計前 7 月出口值 2408.1 億美元、年減 16.9%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，7 月出口值回升至 387.3 億美元，創近 9 個月以來最高水準，年減幅則縮小至 10.4%，則是近 9 個月以來最小減幅。

11 項主要出口貨類中，僅資通與視聽產品大放異彩逆勢成長，其餘貨類年增幅則同步下降，其中礦產年減 57.3% 跌落深谷，兩項貨類反差大。

蔡美娜說，資通與視聽出口值創單月新高點，年增率 54.1% 則是近 13 年來最大增速，主要受惠於 AI 應用熱潮，帶動顯示卡、音效卡及伺服器需求暢旺；累計前 7 月出口值 390 億美元、年增 5.1%，是 11 項出口貨類中唯一正成長，出口占比 16.2%，則是 19 年來高點。

至於電子零組件則是受惠於終端需求疲軟、客戶審慎調整庫存，使得積體電路外銷未有明顯起色，電子零組件單月出口值 156.1 億美元、年減 7.9%，

傳產貨類中，礦產品去 (2022) 年同期因全球經濟解封、邊境鬆綁，帶動油品需求處於高點，但近一年因油價回軟，拖累出口年減近 6 成，其他包括化學品、塑橡膠、基本金屬年減幅分別為 31.2% 28.8%、28.1%。

蔡美娜說，化學品、塑橡膠及基本金屬出口衰退，其共同因素是供需失衡、價格競爭壓力大所致；至於機械 7 月出口值年減也有 22.1%，主要是國際間投資意願低落，使得自動化生產、工具機等設備需求陷入停滯。

蔡美娜認為，從台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 今年二度下修營收預估，顯示全球經濟復甦之路曲折而緩慢，即便有 AI 需求湧現，但仍無法彌補出口缺口，這也使得今年前 7 月出口減幅忽大忽小，波動頗大。

財政部預估，8 月出口從季節性走勢推估及高基期作用遞減，8 月出口年減幅約 5%~10% 之間，出口值約 363~ 383 億美元，連 12 黑已成定局。

展望後市，蔡美娜分析，隨著庫存調整告一段落、AI 商機挹注、電子新品備貨周期啟動、傳統出口旺季到來，在基期效果開始反轉，預估第 3 季出口年減幅可望降至個位數，第 4 季出口則可望重回正成長軌道。