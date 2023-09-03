新光鋼舉辦首屆供應商大會 攜合作夥伴共建碳管理

因應全球淨零碳排，新光鋼 (2031-TW) 近日舉行首屆永續供應商交流大會，以「供應商夥伴共建碳管理與職業安全」為題，邀請逾 30 家長期配合的供應商，交流 ESG 相關議題。

歐盟碳邊境調整機制 CBAM 已啟動，美國清潔競爭法案 CCA 預計 2024 年實施，我國的氣候變遷因應法已在 2023 年 1 月 10 日通過，且為達成 2050 淨零碳排，將分階段對國內排放源徵收碳費，節能減碳將是當務之急。

新光鋼表示，近五年開發耐腐蝕鋼材運用於光電支撐架結構，已達 1GW 案場裝置容量所需 5 萬噸用鋼量，並配合政府政策，多年前就在自有廠房屋頂鋪設太陽能板。

在屋頂太陽能方面，新光鋼表示，截至 2022 年已提供 6300 萬度電力，二氧化碳減碳量近 32,715 公噸。此外，公司也與合作夥伴共同投資向陽多元光電，嘉義義竹建置 300M.W. 太陽能魚電共生電廠及 450 M.W. 升壓站，每年可減排 61 萬公噸二氧化碳。

新光鋼也積極落實碳盤查，2023 年第一季陸續完成 2021、2022 兩年度 ISO 14064-1 廠域碳排放數據查驗，2022 年範疇一排放量為 2252.39 公噸 CO2e，占總排放量 43.63%，範疇二排放量為 2,684.12 公噸 CO2e，占總排放量 54.37%。

與前一年度排放量相比，增加 132.63 公噸 CO2e(3.08%)，溫室氣體排放密度下降為 20.84 公噸 CO2e / 產品仟噸，較 2021 年下降 6.73%，2023 年度將持續盤查。

能源耗用方面，新光鋼與專家合作，安裝能源監控設備，並制訂相應的能源改善對策，建立 ISO50001 能源管理體系，更預計於各單位設定具體的節能績效目標，並列入考核條件之一，以達實質節能減碳行動。