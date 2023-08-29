中鋼成立碳管理示範團隊 加速國內鋼鐵產業鏈低碳轉型

中鋼 (2002-TW) 今(29)日宣布，響應政府「製造部門淨零轉型推動計畫」，以及「以大帶小」的推動策略，與客戶組成「1+N」碳管理示範團隊，凝聚產業整體共識，強化全球低碳潮流下的競爭力。

中鋼今日舉辦「以大帶小，價值共創」講習活動，邀請下游客戶以「國內氣候變遷因應法與相關子法」及「中鋼推動節能減碳工作」兩個主題進行交流及討論，攜手客戶推動減碳及凝聚低碳轉型共識，齊步邁向低碳新時代。

總經理王錫欽致詞時強調，「客戶好，中鋼才會好」，中鋼不僅自身積極推動減碳工作，也藉由豐富的節能與碳管理經驗，將國內外的相關最新資訊及務實建議，協助客戶因應國際碳關稅挑戰，展現帶領整體鋼鐵產業鏈的責任與決心。

中鋼表示，為協助鋼鐵產業下游業者建立碳管理能力基礎，落實製程節能減碳，以強化因應全球低碳潮流的競爭力，「1+N」碳管理示範團隊中，1 指的是領頭廠商，N 則是指產業鏈。成立至今已完成 9 家下游客戶之碳盤查輔導及節能診斷工作，除了確保業者具備自主進行碳盤查之能力外，亦提供完整的節能改善建議。

此外，為協助鋼鐵產業下游業者建立碳管理能力基礎、落實製程節能減碳，同時減緩國內外碳管制如歐洲 CBAM 造成之衝擊，中鋼也派出具備碳管理經驗與節能領域的專家至客戶端現場，協助建置碳盤查能力，以及提供節能減碳診斷等輔導項目。

中鋼表示，經公司節能專家至客戶現場逐一診斷客戶生產製程及設備後，目前已完成 6 家客戶之預估節電潛力達每年 2053 千度，總減碳潛力約達每年 1045 公噸 CO2e，預計今年可完成總計 11 家客戶輔導，年減碳潛力將大於 1500 噸 CO2e 之節能減碳輔導目標。