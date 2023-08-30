中鋼海外投資關鍵原料 年底取得阿曼還原鐵提貨權

因應未來低碳、淨零趨勢，中鋼 (2002-TW) 擴大海外投資，董事長翁朝棟今 (30) 日表示，未來鋼鐵業二大戰略物資就是還原鐵 (HBI) 及氫氣。中鋼也已與日本大型商社合作，預計年底可取得來自中東國家阿曼的 50 萬噸還原鐵提貨權。

翁朝棟表示，每公噸還原鐵可減碳 1.8 公噸，也能減少焦炭消耗，中鋼今年已經從馬來西亞進口 6000 噸試產，確認高爐添加還原鐵取代鐵礦為有效減碳路徑，因此也進一步展開海外投資，掌握還原鐵供應管道。

翁朝棟指出，中東、澳洲、馬來西亞等因為有礦產、氫氣等關鍵資源，都是優先評估的地點，合作方向則傾向與日本商社、在地礦商合作，除了提貨權外，也不排除建置冶煉廠。

此外，中鋼發展碳捕捉技術，未來需要可封存的地點，但因為台灣位處地震帶上，同步在美國、澳洲等國尋找可滿足未來碳封存需求的適合地點。

中鋼在煉鋼轉爐增用廢鋼冶煉技術也取得新進展，去年鍍鋅鋼品 SGCC RC20(使用廢鋼比率 20% 以上) 取得 UL 2809 驗證，滿足惠普 (HP)、戴爾 (Dell) 等廠商對於再生材料用量大於 20% 要求。

今年 3 月更鍍鋅鋼品 SGCC RC40 (使用廢鋼比率 40% 以上)，進一步通過 UL 2809 驗證，翁朝棟透露，目前中鋼已有能力做到 RC60(使用廢鋼比率 60% 以上)，後續通過認證，可進一步貼近客戶需求，提升高值化產品競爭力。