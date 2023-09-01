上架費用談不攏 迪士尼將Charter有線電視頻道中ESPN和ABC頻道斷訊

由於 Charter (CHTR-US) 的 Spectrum 有線電視服務中 ESPN 等頻道周四 (31 日) 斷訊，迪士尼 (DIS-US) 和 Charter Communications 就懸而未決的分銷協議展開了激烈的爭論。

迪士尼在美國網球公開賽期間將 ESPN、ABC 和其他有線電視頻道從 Spectrum 上撤下。Spectrum 為紐約和洛杉磯等巨大市場提供服務。

Charter 在螢幕上展示一條訊息，請觀眾聯繫迪士尼，「我們向迪士尼提供公平的交易，但它們卻要求更多。」「節目成本上漲是有線電視價格上漲的最大因素，我們正在努力控制迪士尼等公司強加給我們的節目費率。」

由於許多客戶取消訂閱轉而使用串流媒體服務，有線電視公司陷入困境。Charter 在周五 (1 日) 的一場演講中表示，頻道商的多頻道套餐太貴，無法滿足客戶的需求。

迪士尼周四表示，「我們在這次續約中尋求的費率和條款，是根據市場行情而定的。」

根據其官網，Charter 的 Spectrum 品牌為 41 州超過 3200 萬客戶提供服務。該公司周五表示，迪士尼「沒有認真了解」其合作提議。

該公司表示，它已經向這家娛樂巨頭支付約 22 億美元的年度節目製作費用，而只有 25% 的觀眾「經常觀看迪士尼內容」。

如果沒有解決方案，Charter 客戶將無法觀看其他現場體育賽事，包括剛剛開始賽季的 NCAA 大學橄欖球賽。