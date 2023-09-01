輝達太過閃亮 博通相形見絀

博通 (Broadcom)(AVGO-US) 股票周五 (1 日) 開盤下跌逾 4%，因這家半導體製造商在其更大的競爭對手輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 發布人工智慧 (AI) 驅動的重磅業績後，上季營收預測未達到投資人的高度預期。

博通預計將成為 AI 行情的最大受益者之一，僅次於先驅者輝達。但該公司在智慧手機、電信設備和非 AI 伺服器等低迷領域的投資阻礙了成長。

AJ Bell 財務分析主管休森 (Danni Hewson) 表示：「在輝達井噴式的財報之後，任何不那麼出色的業績都會被視為令人失望。」

除了生成式 AI 收益外，博通的半導體業務成長在第 3 季陷入停滯，預計第 4 季也會出現同樣的情況，因為經濟形勢嚴峻給企業支出帶來壓力，而且客戶將資金從傳統電腦硬體轉向更昂貴的 AI 設備。

Hargreaves Lansdown 分析師隆德耶茲 (Sophie Lund-Yates) 表示：「博通業務多為智慧手機等產品，這些產品的需求較慢，而且與 AI 的高速成長關係不大。」

話雖如此，博通的 AI 明星似乎正在崛起。

該公司提供有助於將 AI 超級電腦和傳統伺服器粘合在一起的晶片，預計第 4 季網絡收入將成長 20%。

此外，至少 7 家券商調升該股的目標價，稱讚該公司在 AI 業務上的強勁執行力。

今年至今，其股票市值已增加超過 1500 億美元。

根據 Refinitiv 的數據，博通未來 12 個月的預期本益比約為 20，而輝達為 35。