英國核准博通收購VMware 最後一站：中國

博通 (Broadcom) (AVGO-US) 收購 VMware (VMW-US) 的計畫已獲得英國監管機構的批准，使得中國當局決議成為該交易的最後主要障礙。該交易最初估值 610 億美元。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 周一 (21 日) 表示，晶片廠博通收購雲端運算公司 VMware 的交易實質上不會降低伺服器硬體零件供應端的競爭力。此前歐盟也做出類似的決定。

儘管美國聯邦貿易委員會 (FTC) 尚未就該交易公開發表評論，但博通聲明，合併前的強制等待期已經到期，根據美國法規，已不存在任何完成交易的法律障礙。

中國監管當局本月駁回一家晶片廠的交易。由於未能在關鍵截止日期前獲中國反壟斷機構批准，英特爾 (INTC-US) 宣布終止原定 54 億美元收購高塔半導體 (TSEM-US) 的計畫。

若兩家公司合併後在中國的全年營收超過 1.17 億美元，就會引起當局反壟斷審查。博通在中國營收已逾數十億美元。

儘管英特爾交易失敗已讓市場意識到，中國可能會利用其反壟斷審查程序展示實力，但仍無理由假設中國在博通案中會採取同樣做法。

該交易是博通擴張到半導體產業外的舉措。中國近期已批准一些美企的大型合併，例如近幾個月微軟 (MSFT-US) 收購動視暴雪 (ATVI-US) 的交易。

博通周一表示，預期 10 月 30 日之前將取得管部門的最終批准。

博通周一大漲 4.76%，收每股 865.14 美元；VMware 同日勁揚 4.91%，收每股 162.48 美元。