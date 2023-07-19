英國競爭機構暫時批准博通690億美元收購VMWare

英國競爭監管機構周三 (19 日) 表示，已暫時批准博通 (AVGO-US) 以 690 億美元收購 VMware (VMW-US) 的交易，並補充說，這不會削弱關鍵電腦伺服器產品供應的競爭。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 3 月時表示擔心該交易可能會使伺服器更加昂貴，從而促使展開深入調查。

該監管機構表示：「在審查了從博通、VMware 和其他相關方收集的證據後，獨立的 CMA 小組暫時發現該交易不會大幅減少英國伺服器硬體組件供應的競爭。」

歐盟一周前批准了該收購協議。

CMA 表示，在 9 月 12 日之前發布最終報告之前，將徵求臨時意見。