短暫領導兩年多 Walgreens CEO辭職

Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 周五 (1 日) 宣布，布魯爾 (Roz Brewer) 已辭去公司 CEO 職務。

她還退出公司董事會，周四 (31 日) 生效。根據新聞稿，這項決定是由雙方共同做出。

在周五宣布這一消息之前，布魯爾和 Walgreens 度過一段艱難的時期。截至周四 (31 日) 收盤，Walgreens 股價今年已下跌超過 32%，原因是該公司一直在應對新冠檢測和疫苗需求下降的問題。該公司 6 月公布的第 3 財季獲利自 2020 年 7 月以來首次低於華爾街預期。該公司還大幅下修今年的獲利財測。

Walgreens 正在尋找新的 CEO。與此同時，首席獨立董事葛拉漢 (Ginger Graham) 將擔任臨時 CEO。

布魯爾曾任職沃爾瑪 (WMT-US) 和星巴克 (SBUX-US)，自 2021 年 3 月以來一直領導 Walgreens。在她短暫的任期內，其中包括新冠疫情的相當長一段時間，該公司尋求轉型，將 Walgreens 定位為一家醫療保健公司，而不是一家連鎖藥店。

布魯爾在周五的聲明中表示：「我相信 Walgreens 可望成為一家以消費者為中心的醫療保健公司龍頭，為全國數千個社群提供服務，特別是那些最需要醫療保健的社群。」