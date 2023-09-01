鉅亨美股雷達：市場關注非農數據 戴爾財報、財測雙報喜

美股重要看點：

美將公布非農就業數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.112%。美股期貨週五 (1 日) 上升，道瓊期貨漲 0.37%，標普 500 期貨漲 0.35%，那斯達克 100 期貨漲 0.21%。

市場關注將於美東時間上午 8 點 30 分發布的 8 月非農就業報告，以尋找有關勞動市場是否正在降溫的新線索。經濟放緩的跡象可能意味著 Fed 繼續升息的可能性較小。

《華爾街日報》訪調的經濟學家預估，8 月非農就業人數將增加 17 萬，創 2021 年 1 月以來最低，也是今年以來最小增幅，但和疫情爆發前兩年的水平一致。經濟學家此前警告，8 月數據可能會受好萊塢等罷工行動影響。

經濟學家預測，8 月平均時薪將年增 4.4%，增幅與 7 月大致相同。這是聯準會 (Fed) 密切關注的一項指標，因爲薪資成長可能帶來通膨壓力，尤其是在高勞力密集的服務業。經濟學家還預估，8 月失業率將維持在 3.5% 的歷史低點。

Wilmington Trust Investment Advisors 首席經濟學家 Luke Tilley 表示，對勞動力需求下滑，在不引發大規模裁員的情況下讓勞動力市場降溫，對經濟來說是最理想的結果，這樣的前境看起來越來越有可能實現。

美國銀行策略師表示，雖然現在看起來美聯準會 (Fed) 很可能已經完成升息，但美股仍面臨經濟硬著陸風險，並可能因此回落。

美銀策略師 Michael Hartnett 表示，勞動力市場疲軟的跡象是 Fed 將暫停升息最有利的訊號，而周五即將公佈的就業數據將會是「金髮女孩經濟」(Goldilocks) 的最後一塊拼圖。不過，他預計從本月開始將出現更多硬著陸的跡象。

Hartnett 去年正確預測了美股暴跌，儘管今年迄今標普 500 指數已經上漲 17%，他仍對美股保持看跌。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月失業率 (%)，預估 3.5，前值 3.5

美國 8 月非農就業人口變動 (萬人)，預估 16.8，前值 18.7

重要個股動態：

戴爾 (Dell) 周四 (31 日) 公布上季業績表現出色，個人電腦 (PC) 和資料中心硬體銷售均優於預期，且本季和全年展望樂觀，激勵盤後股價大漲近 8%。

營運長 Jeff Clarke 在財報公布後的電話會議上表示：「進入下半年，整體環境的一些跡象令我們感到鼓舞。需求環境的改善速度比我們預期的還要更快，尤其是 6 月和 7 月。」

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

博通 (AVGO-US) 上季財報略勝市場預期，但本季財測不如分析師所料，暗示半導體零組件的需求依然疲弱。

最新展望顯示，即使人工智慧 (AI) 熱潮帶動若干企業投資，但博通並未躲過企業支出慘澹的泥淖，並面臨網通晶片市場的激烈競爭。

AVGO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 周四 (31 日) 盤後公布第二季營收和獲利均上升 18%，超出華爾街預期，並上調全年財測，但因同店銷售增長不及預期，盤後股價僅約漲 1%。

國際市場的強勁增長推動營收和利潤的增長。Lululemon 北美銷售額增長 11%，但國際收入增長 52%，其中中國增長了 61%，較前一季該地區 30% 的增長率大幅上升。