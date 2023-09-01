大摩經濟學家：美國經濟如今有望軟著陸

摩根士丹利首席經濟學家 Seth Carpenter 表示，美國經濟如今正在朝向「軟著陸」前進，即在不導致失業率飆升的情況下降低通膨。

Carpenter 表示，他不會說已經完全屏除了衰退的可能性，風險總是存在的。但自本次升息週期開始以來，他持續強調軟著陸是最有可能的結果，經濟不會陷入衰退，以此作為基本預測情景。

Carpenter 也說，經濟確實出現放緩的跡象，但數據上升同樣令人驚訝，與世界的另一邊形成鮮明對比。

Carpenter 並不是目前唯一感到樂觀的華爾街策略師，包括美國銀行在內的其他大型銀行也近幾個月都在修改了對美國經濟的展望。

花旗集團 (Citi Group) 如今認為，美國經濟軟著陸的可能性更高，企業獲利也將會上漲，同時將標準普爾 500 指數的年終目標上調了 15%，預估標普 500 指數至 2023 年年底將收於 4,600 點。

瑞銀策略師 Evan Brown 和 Luke Kaw 則表示，勞動力市場和通膨數據表明，美國軟著陸的可能性越來越大，而且這種情況也越來越多地反映在金融市場中。

策略師認為，如今軟著陸理論面臨三大關鍵挑戰，包含與更良性經濟結果相關的投資越來越受歡迎、美國以外全球經濟活動疲軟以及通膨壓力可再度出現僵固性。不過該行認為，這些對經濟擴張和市場反彈的威脅很可能會被克服。為軟著陸做準備似乎仍然是一個有吸引力的風險回報主張。

不過，巴克萊資本公司 (Barclays Capital) 資深經濟學家 Jonathan Millar 則表示，他認為至少在未來兩季內，前景都不會明朗，儘管通膨已降溫的事實已經為 Fed 贏得了一些時間。「Fed 似乎比市場更早認識到，軟著陸之路還遠未確定。」Millar 說。