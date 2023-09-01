穆迪：全球經濟成長將放緩 但部分經濟體仍具韌性

穆迪 (Moody’s Investors Service) 表示，由於通貨膨脹仍然較預期的更加僵固，全球經濟將會放緩，不過部分經濟體仍存在韌性。

穆迪全球主權風險董事總經理 Marie Diron 表示，該機構預估全球經濟成長將放緩，亞洲地區 (新興市場) 也將因貿易條件以及融資渠道而受到影響。

Diron 表示，經濟放緩可歸因於三個因素，持續的高利率、金融體系壓力以及中國經濟增長放緩。他指出，儘管各國央行已通過升息創造出一種「反通膨趨勢」，但通膨風險仍然是問題所在。「通膨仍可能比目前預期更加棘手的風險，將導致經濟增長速度更慢。」

針對金融體系壓力，他表示，儘管銀行吸收了那段時期的高利率，並為部份銀行的利潤率產生了一些正向影響，但銀行也需要對業務進行調整，才能繼續吸引存款。目前銀行業尚未完全出現的壓力可能會在今年底到明年出現。

最後，Diron 表示，穆迪預計中國經濟不會迅速好轉，並認為中國相對緩慢的增長會對整個地區產生影響。「中國經濟前景確實被下行風險籠罩，可能會對違約率產生影響。」Diron 說。

儘管穆迪預計經濟即將放緩，Diron 表示，但可能會出現一些「韌性」。「我們確實看到今年到明年的經濟放緩，但也預見印度和印尼等市場相對強勁的成長。」Diron 指出，特別是，印尼有潛力通過該國豐富的自然資源，通過礦產加工發展下游產業。印尼擁有大量的天然礦藏，包括錫、鎳、鈷和鋁土礦，其中部分更是生產電動車的重要原料。