美銀策略師：美股仍就面臨經濟硬著陸的風險

美國銀行策略師表示，雖然現在看起來美聯準會 (Fed) 很可能已經完成升息，但美股仍面臨經濟硬著陸風險，並可能因此回落。

美銀策略師 Michael Hartnett 表示，勞動力市場疲軟的跡象是 Fed 將暫停升息最有利的訊號，而周五即將公佈的就業數據將會是「金髮女孩經濟」(Goldilocks) 的最後一塊拼圖。不過，他預計從本月開始將出現更多硬著陸的跡象。

Hartnett 去年正確預測了美股暴跌，儘管今年迄今標普 500 指數已經上漲 17%，他仍對美股保持看跌。

最近投資者的情緒受到美國經濟疲軟將促使美聯儲政策前景轉向鴿派的押注所支撐。 標準普爾 500 指數在過去兩週上漲，但 8 月結束時仍出現 2 月以來的首次月度下跌。 週五的焦點是勞工部的非農就業報告，預計該報告將顯示美國上個月新增就業人數為 2020 年底以來最少。

金融大鱷索羅斯前軍師、傳奇經理人朱肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 也一直認為美國經濟將面臨硬著陸，他預測屆時企業獲利可能衰減 20% 至 30%，商業房地產價值會暴跌，破產人數增加。

瑞銀美洲資產配置部門主管德拉賀 (Jason Draho) 也曾表示，經濟衰退的風險正在增加，硬著陸的可能性已經上升。

Seaport Research Partners 總經策略師 Victor Cossel 近日也將標普 500 指數年底目標價從 4,650 點下調至 4,500 點，理由是金融市場波動性加劇表明流動性擔憂正日益加劇。

Fairlead Strategies 創辦人、市場技術專家 Katie Stockton 先前也表示，隨著近期股市走低，自 8 月初以來，一些中期指標已經惡化，這個修正階段可能會持續一段時間，也許是幾週而但不是幾個月。從歷史季節性趨勢來看，分析師認為這種賣壓可能會持續到 9 月底。