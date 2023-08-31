Fundstrat ：美股即將展開為期一個月的上漲 標普有望重回高點

美投資機構 Fundstrat 研究主管 Tom Lee 表示，美股將開始為期一個月的上漲，這可能會使標普 500 指數重回 2023 年的高點。

儘管華爾街普遍認為 9 月份美股表現將會疲軟，但 Lee 在一份報告中列出了四個理由，預估標普 500 指數下個月將上漲 2%-3%，重回 4,600 點，收復 8 月份的失地。

首先，美國經濟正在降溫。美聯準會 (Fed) 在過去一年半中大幅升息正促使經濟降溫，Lee 預計勞動力市場將出現更多令人鼓舞的跡象。這對美股來說會是個好消息，因為 Fed 以就業市場緊張為由來證明升息的合理性，對資產價格造成壓力。

再者，Fed 不會再度升息。Lee 認為，市場已經消化了 9 月份再次升息的可能性很低，而且 Fed 可能甚至不會再升息。「鑑於通膨下降和勞動力市場走強，以及通膨預期下滑，我們將升息的可能性降至 0%。」

然後，8 月份投資者過於悲觀。Lee 認為，投資者過於悲觀可能是一個反向指標，表明美股下個月將會表現更好。

最後，9 月是股市歷來表現強勁的月份。Lee 指出，儘管美股在 8 月份歷來表現疲軟，但通常會在 9 月份反彈。 自 1950 年以來，標普 500 指數在 9 月上漲的機率為 86%，平均漲幅為 3.3%。

不過 Lee 也警告，美股漲勢可能會面臨一些阻力，例如 Fed 意外升息，或者美國汽車工人聯合會下個月舉行罷工等，可能會給股​​市帶來壓力。

Lee 仍然是目前華爾街最樂觀的預測者之一，他預測標普 500 指數今年將創下 4,825 點的歷史新高。 他去年也做出了類似的預測，不過該基準指數實際上創下了 2008 年以來最差表現。