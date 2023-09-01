美國向汽車業提供120億美元資金 協助朝電動車轉型

美國能源部長 Jennifer Granholm 周四 (31 日) 表示，將向汽車製造商提供 120 億美元資金，用於改造電動車和混合動力車的生產設施，以協助轉型。

這項消息是在美國汽車製造商和工會進行勞資談判的背景下所宣布。隨著各大車商積極朝向電動車轉型，工人們對於就業機會恐因此減少的擔憂日益加劇，因為相較傳統汽車，電動車所需的組裝人力沒那麼多，部分工人的就業勢必會受到威脅。

全美汽車工人聯合會 (UAW) 此前警告，快速的變化可能使密西根州、俄亥俄州、伊利諾伊州和印第安納州等地區的數千個工作崗位面臨風險。

Granholm 周四誓言不會拋棄美國汽車工人，她說：「在朝向電動車轉型的同時，我們希望確保工人們也能調整到適當的位置，沒有任何群體會被拋在後頭。」

美國總統拜登 (Joe Biden) 也透過新聞稿表示，發展潔淨能源經濟可以而且應該為數十年來支撐美國經濟的汽車公司與工會工人創造雙贏機會。

一位能源部官員表示，政府不會要求企業必須符合某些申請條件，但在勞動力方面給出更好條件的項目，將有更大的機會取得資金。

Granholm 並稱，政府同時也向國內電池製造商提供 35 億美元資金。

上述補助有 20 億美元來自美國去年通過的《通膨削減法案》，另外 100 億美元來自能源部的貸款計畫。