越南電動車商VinFast再瘋漲30% 穩坐全球第三大汽車股

在美股主要指數普遍下挫的周四 (24 日)，越南電動汽車生產商 VinFast Auto(VFS-US) 漲超 32%，盤中一度上漲 53%。經過又一天上漲， VinFast 股價本周迄今為止已經上漲了 200% 以上。

VinFast 周四收盤價達 49 美元，市值已來到 1137.9 億美元，成為全球第三大的上市汽車股，僅次於特斯拉 (TSLA-US) 和日本豐田。

最新的利多來自其供應商南韓 Star Group Industrial，報導稱，Star Group 向這家車商供應磁鐵，並計畫投資 8000 萬美元在越南建設一家新工廠，以應對中國潛在的貿易限制，預計將於 2024 年開始生產。

這則報導透露了兩項訊息。其一，愈來愈多的公司似乎轉向越南以實現業務多元化，這表明越南市場潛力巨大。 第二，供應商在中國以外尋找替代原材料來源，對汽車製造商來說是個好消息，而中國的政策往往會帶來風險。

在這種情況下，Star Group 正在尋求從越南採購稀土金屬。 這兩個因素都應該有利於 VinFast 這類年輕且成長中的越南公司。

本周早些時候，VinFast 表示預計將於今年晚些時候，開始在北美交付其新型全電動 VF 9 SUV。 今年 7 月，VinFast 在北卡羅來納州的電動汽車工廠破土動工，這也將是其在越南以外的第一家電動汽車工廠。

短時間內暴漲，也引來華爾街注意，大空頭 Jim Chanos 直言，這支股價表現稱堪「瘋狂」。

從基本面看，VinFast 迄今為止，已從越南向美國出口了約 2100 輛電動汽車，並向加拿大出口了近 800 輛電動汽車，其今年的預期銷量，不足通用汽車公司一周的銷量。

然而，如果因漲勢過大，想做空這支股票並不容易。VinFast 只有 1% 的股票 (約 130 萬股) 可供交易，這使得該股缺乏流動性，做空者借入股票的成本也很高。自由流通股數量的微小，也讓 VinFast 容易受到不可預測的波動的影響。

Maybank 分析師 Tyler Manh Dung Nguyen 表示：「猛一看，做空該股可能合乎邏輯，但我們認為目前這不是最好的交易策略。」

金融分析公司 S3 Partners 的數據顯示，截至周三，勇於做空 VinFast 的投資者已經累積了近 100 萬美元的帳面損失。