航運市場疲軟 UPS向167名飛行員提優退方案 盼削減勞動力成本

全球最大包裹遞送公司 UPS (UPS-US) 周四 (31 日) 表示，已向部分飛行員提供提前退休的方案 (buyout)，以期應對航空貨運市場疲軟和勞動力成本上升困境。

UPS 提供給 167 名飛行員，盼他們接受自願離職提議，其中包含現金和醫療福利。UPS 目前聘有 3400 名飛行員。

UPS 聲明表示：「公司定期評估營運狀況並予以調整，以利提供客戶更好的服務。」

UPS 於 2010 年讓 111 名飛行員放無薪假 (furloughed)，但此後便未曾減少飛行員的聘用人數。

UPS 曾在 8 月 8 日下調全年營收和獲利目標，理由係包裹銷量疲軟、勞動力成本上升，以及先前因與國際卡車司機兄弟會 (IBT) 進行勞資談判而造成的業務損失。

UPS 飛行員由獨立飛行員協會 (IPA) 代表，IPA 發言人證實 UPS 已提出該優退方案。

與此同時，UPS 競爭對手聯邦快遞 (FDX-US) 的飛行員以工資和工作保障為由，拒絕了工會與公司達成的臨時勞資協議，因為聯邦快遞將 Express 和 Ground 部門合併以節省成本和提高效率，公司一些飛行員擔心他們的工作恐遭撤除或外包。

UPS 周四下跌 1.52%，收每股 169.40 美元，該股今年迄今仍跌 2.55%。