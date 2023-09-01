【回測實證】殖利率5%以上時進場美投資級債，3年平均報酬為24.5%！

對於投資人而言，自從八月中美國 10 年期公債殖利率創下 2007 年末以來的最高水準，殖利率突破 4.3%，此時配置債券一方面可以獲得較高的領息收益，另一方面未來聯準會貨幣政策轉向降息時，甚至還有上漲空間可以期待，相較於股市，債券的波動較小，投資人可以把握目前殖利率較高，價格處於低檔的機會佈局。

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另外，截至 8/22 美銀美林美國投資等級債指數殖利率上揚至 5.91%，為 2008 年金融海嘯以來高檔，根據統計，自 2000 年以來，若投資人在殖利率超過 5% 以上時進場美國投資等級債，分別持有 1、2、3 年的平均報酬為 8.1%、15.9% 及 24.5%，明顯優於任一個月進場的平均報酬 5.8%、12% 及 18.4，此時進場相對有利 (以美銀美林美國投資級債指數回測)。

(圖片資料來源：投資級公司債為什麼值得布局？)

相較股市，因殖利率在 16 年以來的高檔，而利率與債券價格呈現反向關係，目前債券價格仍處於低檔，此時債券收益率對於固定收益的投資人來說已具備相當的吸引力，且在高殖利率的保護下，更有面對價格震盪的本錢。此時進場一方面可以獲得較高的收益，另一方面若聯準會利率開始轉向，也有資本利得的機會，在債券標的選擇上，建議一般投資人可以選擇信評 BBB 級以上的投資等級公司債，其財務體質較佳，也較能抵抗未來市場出現逆風的環境。

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