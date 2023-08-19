亞馬遜重啟配送服務 與聯邦快遞、UPS持續競爭

亞馬遜 (AMZN-US) 周五 (18 日) 證實，已重新啟動疫情期間暫停的貨物運輸服務「Amazon Shipping」，繼續和聯邦快遞 (FedEx) 和聯合包裹 (UPS-US) 等物流業者競爭。

亞馬遜表示，現已在美國本土提供 Amazon Shipping，除了亞馬遜網站上的商品之外，還可為其他網站或銷售管道的商品提供配送服務，不過，一位發言人指出，想要取得亞馬遜的配送資格，商家必須同時亞馬遜網站上銷售商品。

電商產業在疫情期間迎來爆炸性成長，為了滿足龐大需求，亞馬遜大幅拓展物流足跡，但去年疫情緩解後，卻出現運力過剩的情況，迫使這家電商巨頭轉租數百萬平方英尺的倉儲空間，同時改善交付流程。

《華爾街日報》本月稍早報導，亞馬遜還打算重新改造包裝策略，該公司已將減少額外包裝作為下一步行動，以維持市場主導地位、討好重視環保理念的消費者，並達成氣候相關目標。

2018 年推出 Amazon Shipping 服務後，亞馬遜得以擺脫過去高度仰賴聯合包裹 (UPS-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 送貨服務的處境，不斷拓展配送網路的亞馬遜，也逐漸被 UPS 視為競爭威脅。根據 UPS 說法，去年亞馬遜貢獻的收入約占總營收的 11%。

亞馬遜發言人 Olivia Connors 表示：「我們一直持續開發全新、創新的作法，來支持銷售合作夥伴，Amazon Shipping 是快速且具經濟效益的配送選擇，我們正在向更多銷售合作夥伴提供這項服務。」

亞馬遜執行長 Andy Jassy 一直將物流業務視為公司的首要發展重點，因為這是亞馬遜零售業務的引擎，也是和客戶的主要接觸點。

為了突破配送速度極限，亞馬遜近期對物流部門進行全面改革，包含將包裹運送到客戶家門口，或是建立更多當日達配送中心，試圖在一天甚至更短時間內，將貨物送到消費者手中。