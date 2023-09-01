美股重點新聞摘要2023年09月01日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/31 盤後)：博通 (AVGO)、戴爾 (DELL)

中國 8 月財新製造業 PMI

美國 8 月非農、ISM 製造業指數

博通財測不如預期 暗示晶片需求仍疲乏 盤後挫逾 4%

博通 (AVGO-US) 上季財報略勝市場預期，但本季財測不如分析師所料，暗示半導體零組件的需求依然疲弱，該股周四 (31 日) 盤後下挫逾 4%。閱讀全文...

需求改善狀況佳 戴爾財報、財測雙報喜 盤後大漲 8%

戴爾 (Dell) 周四 (31 日) 公布上季業績表現出色，個人電腦 (PC) 和資料中心硬體銷售均優於預期，且本季和全年展望樂觀，激勵盤後股價大漲近 8%。閱讀全文...

彭博：Arm IPO 定價擬 9/13 公布

《彭博》週四 (31 日) 引述多位消息人士報導，軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 考慮將於 9 月 13 日公布首次公開招股 (IPO) 的價格範圍，股票將於次日開始交易。閱讀全文...

ASML 證實年底前持續出貨 DUV 給中國客戶

荷蘭對中國輸出高科技設備的禁令將於 9 月 1 日生效，不過，半導體微影設備廠艾司摩爾 (ASML) 週四 (31 日) 證實，公司年底前將持續出貨用於半導體成熟製程生產的深紫外光 (DUV) 設備給中國客戶。閱讀全文...

俄羅斯與 OPEC + 達成共識 同意進一步削減石油出口

路透周四 (31 日) 報導，俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 告訴總統補丁，俄國與石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 達成協議，同意進一步削減石油出口。俄國將於下周宣布其若干後續措施。閱讀全文...