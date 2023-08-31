鉅亨美股雷達：市場關注PCE數據 谷歌向印度、日本推生成式AI搜尋服務

美股重要看點：

美將公布 PCE 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.1%。美股期貨週四 (31 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.31%，標普 500 期貨漲 0.06%，那斯達克 100 期貨跌 0.12%。

美國經濟分析局 (BEA) 本週將公布 7 月份個人消費支出 (PCE) 價格指數，預計月率上漲 0.2%，年率上漲 3.2%，較 6 月份的 3% 有所加速。

美國聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾演說時指出，首選的通膨指標仍然是核心個人消費支出價格指數，其中不包括食品和能源。這一指數在 2022 年 2 月達到 5.4% 的峰值，並於 7 月逐漸下降至 4.3%。鮑爾表示：「核心商品通膨大幅下降，尤其是耐用品，因為貨幣政策收緊和供需失調的舒解過程緩慢，正在導致通膨下降。」

美國近期多項經濟數據出現冷卻後，前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週三 (30 日) 受訪指出，如果就業市場與經濟以目前的緩慢速度放緩，聯準會 (Fed) 便可以結束升息。

曾在 2007 年至 2021 年期間擔任波士頓聯準銀行總裁的羅森格倫週三指出：「只要看起來我們正走在逐漸達到 2% 的通膨目標道路上，就沒有理由從現在開始進一步升息。」

CME 的 FedWatch 數據顯示，交易員普遍預期聯準會將在 9 月 19-20 日的政策會議上維持利率政策不變化，但對 11 月是否持續暫停未有定論。

由人工智慧 (AI) 熱潮帶動的美股漲勢，進入 8 月後開始失速，標普 500 指數將寫下六個月最差成績，那斯達克綜合指數更將創今年最大單月跌幅，但期待雨過天青的投資人可能要失望了，因為今年美股很可能重演「9 月魔咒」。

根據 CRFA Research 統計，自 1945 年以來，由大型股組成的標普 500 指數 9 月平均報酬率為 - 0.73%，是一年中最差的月份。對標普來說，這也是跌比漲更常見的唯一一個月分，勝率只有 44%。

對科技股為重的那斯達克綜合指數而言，9 月也不讓人期待，因 9 月是該指數自 1971 年以來，唯一一個報酬率為負值的月份。數據顯示，那斯達克歷年 9 月上漲機率也僅 52%，平均報酬率為 - 0.86%。

CRFA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「從 9 月的績效來看，我們提醒投資人做好準備，因應標普 500 和那斯達克綜合指數 9 月可能令人失望的表現。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月核心 PCE 物價指數年率 (%)，預估 4.2，前值 4.1

美國 7 月 PCE 物價指數年率 (%)，預估 3.3，前值 3

美國 7 月個人收入月率 (%)，預估 0.3，前值 0.3

美國當週首次申請失業救濟人數 (萬人)，前值 23

重要個股動態：

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周三 (30 日) 宣布向美國以外國家提供生成式人工智慧 (AI) 搜尋服務，持續朝向海外擴張，這項功能將率先在印度和日本登場。

名為「生成式搜尋體驗」(Search Generative Experience, SGE) 的 AI 搜尋功能，是 Google 在 5 月舉辦的 I/O 開發者大會上發布的全新服務，允許用戶以對話的形式來查詢想要的內容，類似 AI 聊天機器人，但主要功能在於查詢結果，不同於可進行類似人類對話的聊天機器人 Bard。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電動汽車公司特斯拉 (TSLA-US) 是過去五年表現最好的股票之一，上漲超過 1000%。 Ark Invest 的創建人及執行長伍德 (Cathie Wood ) 是多年來一直看好該公司的人之一。伍德在最新的訪談中強調，人們不該將特斯拉視為汽車股，而應該將它做為高成長科技股進行交易。

伍德表示，特斯拉應該像科技股一樣交易，而不是像傳統汽車製造商那樣交易，這是分析師和特斯拉看空者無法理解的。也因此，特斯拉的估值應該要高得多。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

輝達 (NVDA-US) 週三 (30 日) 股價微升 0.98% 至每股 492.64 美元，連兩日收於歷史新高。儘管如此，仍有分析師認為，輝達估值仍然「便宜」。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 在給投資人的一份報告中表示，在該公司觀察的一系列 AI 相關股票中，輝達的本益比僅稍高一點。