【量大強漲股整理】迎接九月份蘋果即將發表新機，搭上法人作帳行情，那些個股值得留意?

台股今日在百點內震盪，AI 股、權值股熄火，加上 MSCI 台股權重「雙降一升」盤後生效，大盤終場下跌 85.31 點，收在 16634.51 點，成交量 3474.23 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 56.28 億元；自營商同步提款 0.13 億元；投信買超 22.48 億元，為連 21 買；三大法人合計賣超 33.93 億元。

美國最新第二季兩大數據出爐， 小非農之稱的 ADP 17.7 萬人，創 5 個月來最小增幅； PCE 2.5%，顯示經濟逐漸冷卻，缓解聯準會升息的擔憂，美債殖利率持續回落，美股週三收紅，照理來說，台股本應該延續美股氣勢，震盪走高，但恰逢 MSCI 調整權重，指數短線回檔，今日收量增黑 K 棒，不過，多頭型態不改變，一樣站穩五、十日，挑戰季線及萬七關卡不是問題，另外籌碼面，外資搖擺不定，連續兩日，合計買超百億後，今天又轉為賣超；但投信不離不棄，買超 21 天，合計 592.69 億元，近期內資及投信操作相對偏多，政府基金在指數拉回時力挺，Q3、Q4 行情台股走出先蹲後跳格局。

個股方面，MSCI 台股權重「雙降一升」盤後生效，權值股，(2330-TW)台積電、(2317-TW)鴻海、(2454-TW)聯發科，出現壓尾盤賣壓；反倒納入的，(2421-TW)建準，強拉收高；AI 概念股，(2382-TW)廣達，開低走高，一度漲逾 2%、(3231-TW)緯創，昨日下午不明原因驚傳火警，未造成影響，股價也由黑翻紅、(2383-TW)台光電，漲逾半根、(2368-TW)金像電，同步走揚；9/13 的蘋果秋季發表會，蘋概股 (3217-TW) 優群，大漲半根停板，個股持續呈現輪動。

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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