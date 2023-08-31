南韓7月工業生產連十跌 創數十年來最長連跌紀錄

全球經濟放緩使仰賴貿易的出口導向型經濟體陷入困境，南韓 7 月工廠活動再度衰減，並創數十年來最長連跌紀錄。

南韓統計局周四 (31 日) 公布，7 月工業生產年減 8%，為連續十個月下滑，且降幅遠大於經濟學家預測的 6%。按月來看，7 月工業生產下滑 2%，月減幅為 2 月以來最大。

南韓工業生產年率已連續十個月下滑，超越全球金融危機時的連跌紀錄，目前為 1976 年開始追蹤數據以來最長的一次。

按個別項目來看，面板等電子元件產量減幅最大，下滑 11.2%，其次為機械設備和半導體，分別下滑 7.1% 和 2.3%。

南韓工廠活動自去年 10 月以來的低迷狀態，與經濟環境不佳拖累出口下滑有關，也反映製造業者所面臨的挑戰。中國疫後復甦乏力的同時，全球央行為了壓制通膨，仍持續維持限制性貨幣政策。

因南韓嚴重仰賴記憶體晶片等技術出口來維持經濟成長，決策者盼望年底出口狀況出現改善，尤其是半導體出貨。

南韓製造業採購經理人指數 (PMI) 顯示，自去年 7 月以來，南韓工廠活動一直處於萎縮狀態，但有逐漸改善的跡象，顯示經濟放緩最嚴重的時期可能已經過去。8 月 PMI 和貿易數據將在周五 (1 日) 出爐。