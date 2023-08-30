Wedbush知名分析師：輝達強勁財報引領 科技股年底有望大幅上漲

Wedbush 著名分析師 Dan Ives 表示，輝達 (NVDA-US) 強勁財報有望在在年底引發科技股的大規模反彈。 他相信新的新的科技牛市已經到來，並相信輝達將在未來幾個月引領整體科技股走高。

輝達上週發布截至 7 月 30 日的 2024 財年第 2 財季財報，不僅營收創歷史新高，第 3 財季的業績財測也高於分析師預期。同時，輝達還預計該公司第 3 財季營收將達到 160 億美元。

Ives 認為，該股的上漲才剛剛開始，並預計在未來幾週內股價將達到更​​高的水準，主要歸因於 AI 產業前所未有的增長，他稱這是自 1995 年網路出現以來從未出現過的增長。

Ives 預測，到今年年底，輝達的股價將上漲 12% 至 15%，並預計將延續到 2024 年。他認為，該股的任何下跌都會是很好的買入機會，並且認為這只是科技股反彈的開始，這樣的反彈將持續未來 18 至 24 個月。

市場對輝達及 AI 股票生態系統的痴迷，加劇了投資人對「害怕錯過」(FOMO) 的擔憂。嘉信理財 (Charles Schwab) 投資人信心調查顯示，與第 2 季相比，更多投資人現在更加看好未來三個月的美股，看好受訪者比率從 32% 上升至 44%。

專家認為，由輝達帶頭提供支持的大型科技股的更多財報和展望，以及投資人的 FOMO 情緒，可能會導致 9 月和 10 月市場重新出現買盤強勢。

近日輝達宣布與 Google 合作擴大 AI 應用後，周二 (29 日) 股價收高 4.2%、攻上歷史新高，市值來到 1.2 兆美元。在不到一年的短短時間裡，輝達市值足足增加將近 1 兆美元，確切來說，輝達市值是從 2022 年 10 月 14 日的股價低點，一路爬升 9250 億美元。