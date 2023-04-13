HBO Max更名 拿掉HBO招牌 華納兄弟探索股價挫近6%

華納兄弟探索 (WBD-US) 周三 (12 日) 宣布，旗艦串流媒體服務「HBO Max」將更名為「Max」，然而此舉卻令股價下挫近 6%。

華納兄弟探索周三下跌 5.83%，收每股 14.06 美元。推特上許多用戶對華納兄弟探索拿掉「HBO」的決定表示質疑。

Max 將於 5 月 23 日首次亮相，HBO MAX 因擁有《白蓮花大飯店》、《繼承之戰》等影集而聞名，但因結合探索公司的內容和公司更大品牌庫中的內容，日後將改名為 Max，避免聽起來太偏頗 HBO，以期觸及更廣泛的觀眾群。

執行長 David Zaslav 在周三舉行的新聞活動中表示，該 app 更良好結合機器學習能力，可提供用戶建議且回應時間更快，具體取決於所使用的設備。

Discovery + 串流平台則將持續為獨立服務。

HBO Max 改名為 Max 是華納兄弟探索公司的重要里程碑，該公司在 2022 年 4 月自 AT&T 的華納媒體公司剝離出來，並與探索公司合併後成立。

Max 將提供每月 9.99 美元的廣告精簡版方案，以及每月 15.99 美元的無廣告版方案，另外提供每月 19.99 美元的套餐，內含 4K 串流、更多下載量，以及更多人可同時串流。

更名不影響現有的 HBO Max 訂閱戶，其帳戶名稱和個人資料均將保留。