輝達創高AI【非首選】！大盤打底後才能再向上!

昨晚輝達執行長黃仁勳驚喜出現在 Google 會議上，宣布兩間公司將締結人工智慧 (AI) 聯盟，讓 Google 雲端客戶未來將獲得 Nvidia H100 GPU 支持的技術，並為各種 AI 應用程序帶來前所未有的性能 ! 另外 Google Cloud 也會是首批使用輝達在 8 月稍早發布的 DGX GH200 AI 超級電腦的平台，不過除了 Google 之外，輝達的 GPU 在亞馬遜 (Amazon)、微軟(Microsoft) 的競爭雲端平台也有提供。這個消息一爆出，輝達和 Google 母公司 Alphabet 分別大漲 4.16% 和 2.72%，其中輝達的股價更是創歷史收盤新高，市值也首次達到 1.2 兆美元，統計 2023 年目前已經上漲了 234%，是標準普爾 500 指數中表現最好的成分股 !

喜歡出風頭的特斯拉執行長馬斯克，為了讓投資人知道他的電動車公司也是 AI 投資標的，在周二同時啟動了斥資十多億美元的超級電腦「Dojo」和造價 3 億美元的 AI 運算叢集，讓特斯拉大幅拉升運算能力，據了解目前沒有任何一家汽車業者能夠與之匹敵 ! 投資人似乎看好馬斯克對 AI 的抱負，昨天特斯拉股價，馬上大漲 7.7% 到 257.18 美元。

從過去馬斯克的發言來看，他認為自駕技術在未來將讓特斯拉的價值大躍進，並曾說過「等運行輔助駕駛功能的軟體準備好，路上所有特斯拉電動車都能按一個鈕就變身無人駕駛的計程車」，因此為了盡快完成這個目標，特斯拉光 2023 年就耗資超過 20 億美元訓練運算力，2024 年也會繼續採取同樣的行動。

【打穩地基才能繼續向上】

受惠美股昨日的大漲，台股今天一開盤就收復上週五黑 k 高點，暫時化解了我昨天在節目說的「下降三法」，但目前還是沒突破上週四高點，因此行情仍有疑慮，不能完全排除下降五浪的走勢，縱使後續有突破上週四高點，也還需要反復震蕩整理，打地基打穩「構築大底」，才能繼續往一萬八千點邁進！

我跟大家說了很多次 AI 一定是未來好幾年的趨勢和投資方向，不管是從產業趨勢、投資金額還是衍生出來的產業來看，AI 的未來都非常明朗且明確，但短時間它需要時間去慢慢整理就跟大盤一樣；今天很多 AI 股受到昨天輝達大漲的影響都開高大漲，但我卻不是趕快叫大家買股票，而是趕緊叫持股成本 200 元以上的新同學賣出廣達 (2382-TW)，為什麼 ? 因為現階段 AI 真的不是首選，買了很難看到成效，還有可能把自己的資金套住。那賣出之後的資金要怎麼辦 ? 當然是從我之前說的 IC 設計裡面找好的標的，以今天我帶會員買進的這檔 IC 類股來說，我從基本面、籌碼面、技術面都看到它亮眼的地方，第一，下半年營收可望逐季成長；第二，低檔有主力進貨的跡象；第三，來到五浪跌勢末端，即將出現中級反彈，我們買進之後股價也不負眾望大漲超過 8% !

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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