ChatGPT業務爆發 美媒：OpenAI未來一年營收可望衝破十億美元

據《The Information》報導，隨著全球企業大舉採納 ChatGPT 背後的技術，OpenAI 有望在未來 12 個月達成 10 億美元營收的里程碑。

一位知情人士透露，這家由微軟 (MSFT-US) 支持的新創科技公司，目前每月收入高達 8000 萬美元。OpenAI 此前預估今年營收為 2 億美元，該公司去年全年營收僅 2800 萬美元。

最先報導上述消息的是《The Information》，報導中還披露 OpenAI 去年開發 GPT-4 和 ChatGPT 時損失約 5.4 億美元。OpenAI 沒有立即回應置評請求。

ChatGPT 是一款由 OpenAI 在去年推出的人工智慧 (AI) 聊天機器人，推出不久後便在全球掀起 AI 投資熱潮。

全球吹起生成式 AI 應用浪潮之際，OpenAI 被視為站在風口浪尖的幾家公司之一。自去年 11 月推出聊天機器人以來，OpenAI 的合作對象遍及新創公司和大型企業，該公司並在本月正式推出企業版 ChatGPT，新增更多功能並加強隱私保護。

雖然廣受歡迎，但 ChatGPT 運行成本十分昂貴，因為強大的 AI 模型需要有大量的運算能力，而 ChatGPT Enterprise 的發布，便是 OpenAI 開拓更多收入來源的計畫之一。

OpenAI 先前已採取措施從 ChatGPT 創造收入，例如推出付費版的 ChatGPT Plus，或是向公司提供應用程式介面 (API) 的付費訪問權限，讓開發人員能夠使用 API，將聊天機器人添加到其他應用程式中。