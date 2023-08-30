加拿大小麥歉收 義大利麵價格勢將走升

愛吃義大利麵的人最好準備為這種美食付出更高價格，因為加拿大的乾旱和歐洲的惡劣天氣損害了小麥作物，減少了麵粉廠和食品公司的供應。

由於主食價格漲幅超過全國通膨率 2 倍，義大利政府於 5 月召開了危機會議。隨著全球硬質小麥產量跌至 22 年來最低點，義大利著名的麵食製造商不得不轉向土耳其等不尋常的供應商作為其主要原料。

在多倫多，一袋 20 公斤的硬粒粗粒小麥粉的價格在 7 月幾周內上漲了 24% 至 26 加元。在西班牙和印度歉收後，醬汁中使用的蕃茄價格也在上揚。

食品業者擔心，由於最大硬粒小麥出口國加拿大的農作收成因乾旱而遭到破壞，價格將會進一步上漲。業者只能盡可能自行吸收成本，但不確定能撐多久，一旦漲價到某種水平消費者能否接受。

根據市場研究公司尼爾森的數據，今年歐洲麵食零售價格上漲約 12%，美國上漲 8%。在印度實施出口限制後，另一種主食大米的價格也飆升。

國際穀物理事會預測 2023/24 年全球硬粒小麥產量將降至 22 年來的最低水平，使全球庫存降至 30 年來的最低水平。

今年夏天，加拿大大草原出現乾旱。每株硬粒小麥只能產出 6 到 8 粒，而不是以往的 45 到 52 粒。

加拿大占全球硬粒小麥貿易量的一半左右，但今年的收成似乎是該國 12 年來第二少的收成。加拿大統計局周二 (29 日) 報告，今年加拿大農民預計將生產 430 萬噸硬質小麥。

但農業分析師克拉森 (Jerry Klassen) 說，「加拿大的產銷通路十室九空。」

由於乾旱，美國的收成預計也會減少，西班牙的乾旱導致產量下降，義大利和法國的惡劣天氣導致產量參差不齊。

供應惡化導致泛歐交易所期貨價格指標在 8 月初升至 6 個月高點。價格飆升導致主要進口國阿爾及利亞取消了 8 月初的硬粒小麥招​​標。主要進口商本周宣布了新的招標價格。

義大利現在反而依賴進口來補充國內作物，部分企業正在轉向新的供應來源。土耳其出人意料地成為硬粒小麥出口國。

市場估計本季至今為止土耳其硬粒小麥出口銷量為 30 萬噸，其中大部分銷往義大利。

貿易商表示，土耳其正在利用豐收和高庫存來扭轉其通常的進口國角色。人們普遍預計其出口量將達到 50 萬噸，甚至可能達到 100 萬噸，具體取決於政府出口審批。

貿易商表示，土耳其的出口已經冷卻了地中海和北美硬粒小麥價格。但當土耳其一兩個月內耗盡硬粒小麥庫存時，硬粒小麥價格應該會恢復攀升。

短期供應緩解也來自俄羅斯。根據歐盟進口數據，自 7 月以來，俄羅斯已向歐盟出口超過 10 萬噸小麥。

在許多國家加工當地硬粒小麥的麵食巨頭百味來 (Barilla) 表示，目前還沒有發現嚴重的供應問題。

諮詢公司 Strategie Grains 表示，在法規允許且消費者收入有限的情況下，麵食製造商可能會改用更多軟質小麥。硬質小麥是最硬的小麥，與軟質小麥不同；用它生產的義大利麵具有特殊風味。