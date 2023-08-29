OpenAI推出企業版ChatGPT 加大營收推進力道

OpenAI 周一 (28 日) 宣布正式推出 ChatGPT 企業版(ChatGPT Enterprise)，當天就可使用。除了和一般 ChatGPT 一樣執行編寫電子郵件、起草文件和調整電腦程式碼等任務外，企業版還可提供企業級的安全和隱私、以及高級資料分析功能。

媒體指出，相比面向普通消費者的 ChatGPT，ChatGPT 企業版的一個重要區別是允許客戶輸入公司的資料，替企業所在的產業和使用案例訓練與定制 ChatGPT，不過部分功能周一尚未提供。

OpenAI 還打算推出針對小團隊的小企業版本「ChatGPT Business」，但尚未公布推出日期。

ChatGPT 企業版由 GPT-4 驅動，企業用戶可以優先訪問 GPT-4，不設用量限制，存取速度是普通 GPT-4 的兩倍。而且企業版的可輸入內容更多，上下文視窗擴大到 3.2 萬個 token、約 2.5 萬個單字，是普通版輸入內容的四倍。

在安全隱私方面，OpenAI 強調不會利用發送到企業版的商務資料和任何使用資料來訓練 OpenAI 的模型，無論是資料傳輸還是非傳輸時，對 ChatGPT 企業版對話有關的一切資料均進行加密。

ChatGPT 企業版還提供一個新的管理主控台，其中包含用於管理企業員工如何使用 ChatGPT 的一些工具，比如單點登入、區域驗證，以及包含使用統計資訊的儀表板。

透過可共用的對話範本，企業版讓員工能利用 ChatGPT 構建內部工作流程。OpenAI 的 API 平台則讓企業可以根據自身需要，創建完全量身打造的解決方案。

OpenAI 表示，ChatGPT 企業版問世象徵人工智慧 (AI) 助手又向前邁進一步，它可以幫助完成任何任務，保護公司的資料並為企業組織提供客製化服務。

OpenAI 並未透露企業版的定價，僅表示希望感興趣的企業與他們聯絡，定價將取決於每家公司的使用情況和用例。

OpenAI 表示企業對企業版 ChatGPT 非常感興趣，還說作為史上成長最快的消費類 App 之一，ChatGPT 已有超過 80% 的財富 500 強公司團隊採用。

OpenAI 的營運長 Brad Lightcap 表示，ChatGPT 企業版的開發耗時「不到一年」，20 多家不同規模和產業的企業提供幫助。ChatGPT 企業版的測試用戶包括 Block(SQ-US)、Canva 和雅詩蘭黛。

雖然 OpenAI 會對企業版的資料加密，但 Lightcap 指出，OpenAI 會記錄有關如何使用企業版的彙整數據，包括性能中繼資料等，這是相對標準的做法。

